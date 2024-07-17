«Шахтар» ще зіграє з англійським ФК «Іпсвіч» та з хорватським ФК «Динамо Загреб»

ФК «Шахтар» на зборах у Словенії проводив свій вже п’ятий спаринг. Цього разу суперником чемпіона України став представник Туреччини – ФК «Бешикташ». Раніше підопічні Маріно Пушіча розгромили ФК «Сараєво» (4:1), розписали нічию з ФК «Хайдук» (1:1), поступилися ФК «Бачка-Топола» (0:1) та розбили іншого представника турецької Суперліги – ФК «Різеспор» (5:0).

Товариський матч

ФК «Шахтар» – ФК «Бешикташ» – 1:0

Гол: Егіналдо, 66

Вже на перших хвилинах турки ледь не вийшли сам на сам – врятував завбачливий вихід Різника далеко з воріт. На 6-й хвилині донеччани мали виходити вперед: Зубков отримав закидання з центра поля, захисник намагався головою скинути м’яч на голкіпера, але той з’їхав з голови і Олександр потужно пробив, влучивши у ліву стійку.

За трохи Кевін намагався перекинути м’яч через голкіпера, але пробив над воротами. За мить знову бив Зубков – цього разу з-за меж штрафного – неточно. ФК «Шахтар» продовжив домінувати, комбінуючи на половині поля ФК «Бешикташ». Турки намагались огризатись, але до завершального удару не доходило. Команди багато помилялись у простих ситуаціях – відчувалось що до оптимальних кондицій обом колективах ще далеко.

В середині тайму турки здобули небезпечний стандарт: навіс у штрафний було заблоковано, а після відскоку їм не вдалось точно добити.

По перерві Назарина небезпечно навішував у воротарський, але захисник ФК «Бешикташ» був першим на м’ячі. Згодом Джексон Мулека відгукнувся на закидання у штрафний, голкіпер донеччан пішов на перехоплення і зазнав травми (суперник добряче врізав Твардовському по голові). На 60-й хвилині Денис врятував ФК «Шахтар» від вірного гола, парирувавши удар впритул.

За трохи українці влаштували затяжну атаку, завдали декілька ударів поспіль і, зрештою, Егіналдо головою замкнув навіс у дев’ятку – 1:0. На 80-й хвилині Швед міг ставити крапку у матчі, потужно пробивши з правого флангу, але голкіпер ФК «Бешикташ» у карколомному стрибку потягнув. Майже одразу Невертон розхитав оборону турків і ледь не подвоїв перевагу донеччан. Егіналдо мав шанс оформити дубль, але все завершилось мінімальною перемогою українців.

У суботу, 20 липня, ФК «Шахтар» зіграє з англійським ФК «Іпсвіч», а 27 липня – з хорватським ФК «Динамо Загреб».