Донецький «Шахтар» не зумів впоратись з англійським Іпсвічем

ФК «Шахтар» на літніх зборах у австрійському місті Філлах зіграв свій шостий спаринг. Цього разу донеччанам протистояв англійський «Іпсвіч», який за підсумками минулого сезону завоював право виступати у найсильнішій лізі світу – АПЛ.

Товариський матч

ФК «Шахтар» (Україна) – ФК «Іпсвіч» (Англія) – 0:1

Гол: Морсі, 28

«Шахтар» вийшов вперед вже в дебюті матчу, але гол Лассіни Траоре скасували через офсайд. Англійці ж перший небезпечний момент біля воріт донеччан створили на 14-й хвилині, коли впритул замикали простріл з лівого флангу – Азаров спиною заблокував. У середині тайму після довгого закидання з центра поля захисник «Іпсвіча» вирішив головою скинути на голкіпера, але Зубков перехопив передачу і перекидав через воротаря – на жаль, м’яч влучив у поперечину.

За 3 хвилини вже англійці скористались фейлом оборони «Шахтаря» після прострілу зі стандарту, м’яч відскочив на лінію штрафного – і Морсі потужно, а головне результативно прошив Різника. Вже у доданий час Бондаренко небезпечно закручував під ліву стійку, але бракувало лічених сантиметрів.

У середині тайму «Іпсвіч» ледь не подвоїв свою перевагу: чергова помилка захисників, Луонго перехопив сферу і намагався проштовхнути її у вже порожні ворота – Франьїч встиг вибити м'яч з лінії воріт. У донеччан був шанс на порятунок наприкінці матчу, але Егіналдо пробив над воротами.

У суботу, 27 липня, ФК «Шахтар» зіграє ще один товариський матч – їхнім суперником стане хорватським ФК «Динамо Загреб».

Нагадаємо, раніше підопічні Маріно Пушіча розгромили ФК «Сараєво» (4:1), розписали нічию з ФК «Хайдук» (1:1), поступилися ФК «Бачка-Топола» (0:1) та здолали двох представників турецької Суперліги – ФК «Різеспор» (5:0) та ФК «Бешикташ» (1:0).