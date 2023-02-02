На сьогодні FlixBus вже має 16 рейсів з України

FlixBus запускає два нові рейси з України до Німеччини та Польщі. Йдеться про маршрути Київ-Берлін-Гамбург-Бремен та Одеса-Умань-Люблін-Варшава. Обидва через Львів. Про інформує пише Центр транспортних стратегій.

Перша поїздка з Києва до Німеччини відбудеться 14 лютого. Маршрут N3206 пролягатиме через Київ-Житомир-Рівне-Львів-Берлін-Гамбург-Бремен. Автобуси відправлятимуться тричі на тиждень: з Києва – у вівторок, п’ятницю і суботу, а з Бремена – у понеділок, четвер і неділю. Поїздка триватиме 30 годин із урахуванням зупинок та перетином кордону.

Зазначимо, це вже другий рейс до Німеччини, який запускає FlixBus. У грудні 2022 року компанія запустила маршрут N3207 Київ-Львів-Берлін.

З Варшави до Одеси перший автобус поїде теж 14 лютого. Далі рейси будуть щоденними й прямуватимуть до пункту призначення майже добу.

Рейс N3242 раніше курсував з Вінниці, та, важаючи на високий попит пасажирів з півдня країни, маршрут продовжили, додавши Умань та Одесу.

Тепер FlixBus курсуватиме за маршрутом Одеса-Умань-Вінниця-Хмельницький-Львів-Люблін-Варшава.

«Сьогодні ми робимо наступний крок у розвитку ліній з України в напрямку Німеччини та Польщі. Варшава, Берлін та Гамбург є топ-напрямками для подорожуючих – попит показує, що українцям важливі ці сполучення. Загалом, за цей надскладний для всіх рік ми подвоїли українську мережу і плануємо надалі відкривати нові лінії, якщо будемо бачити, що послуги з перевезень потрібні людям», – зазначив директор FlixBus в Україні, Польщі та країнах Балтії Міхал Леман.

Квитки вже доступні до бронювання на сайті перевізника.

На сьогодні FlixBus вже має 16 рейсів з України, 8 з яких запустили після початку повномасштабної війни. Автобуси FlixBus з України їздять до 6 країн Європи: Німеччини, Польщі, Чехії, Угорщини, Словаччини та Австрії.