Загалом перевізник має вже 21 лінію з України

Європейська транспортна компанія FlixBus із 1 червня запускає новий прямий рейс до аеропортів у Варшаві із Києва через Рівне і Луцьк. Про це повідомив перевізник у Twitter.

Повний маршрут, що отримав номер 3225, має такі зупинки: Київ – Житомир – Рівне – Луцьк – Люблін – аеропорт імені Шопена – Варшава (а/с Заходня) – аеропорт Варшава – Модлін.

Рейси виконуватимуться із 1 червня двічі на тиждень – щочетверга і щонеділі. Час у дорозі із Києва становитиме орієнтовно 18 годин. Вартість квитків стартує від 999 грн.

Квитки вже доступні для бронювання на сайті або в мобільному додатку компанії.

Як інформував ZAXID.NET, на початку березня FlixBus вже запустив рейси із Києва до аеропортів Варшави, але лінія оминає Житомир, Рівне і Луцьк.

FlixBus має 21 лінію з України до шести країн Європи – Польщі, Чехії, Німеччини, Угорщини, Австрії і Словаччини. 13 із цих ліній були відкриті вже під час повномаштабної війни.