Білгород-Дністровський порт розташований на західному березі Дністровського лиману

До кінця зими Фонд державного майна (ФДМУ) планує виставити на приватизацію Білгород-Дністровський морський торговельний порт. Про це на брифінгу повідомив керівник регіонального відділення Фонду державного майна України в Одеській та Миколаївській областях Олександр Славський.

Білгород-Дністровський порт розташований на західному березі Дністровського лиману. Під час війни Україна використовує порт як логістичний центр для портів на Дунаї. Він приймає вантажі на автомобілях та відправляє їх далі у вагонах.

«До кінця січня або у перших числах лютого ми зможемо виставити на аукціон Білгород-Дністровський морський торговельний порт», – розповів він.

Цей порт планували приватизувати ще до початку масштабної війни. Він був збитковим для держави та не приносив грошей навіть для виплати зарплат працівникам.

Нагадаємо, у 2020 році Україна вперше почала здавати морські порти у концесію. Того ж року Міністерство інфраструктури анонсувало, що хоче продати три порти (Білгород-Дністровський, Скадовськ та Усть-Дунайськ).

17 січня ФДМУ продав морський торговельний порт «Усть-Дунайськ» за 201 млн грн.