Порт «Усть-Дунайськ» розташований у Вилковому Донецької області

Фонд державного майна вперше виставив на приватизацію морський торговельний порт «Усть-Дунайськ» Стартова ціна лоту становить 60 млн грн.

Аукціон із продажу морського порту «Усть-Дунайськ» відбудеться 17 січня на електронному майданчику публічних торгів Prozorro.Продажі.Стартова ціна порту – 60 млн грн.

На продаж виставили три активи – сам порт у Вилковому Одеської області, портопункт «Кілія» за 54 км від Дунаю і базу обслуговування спеціальних суден ліхтеровозів на острові Шабаш.

«До великої війни про "Усть-Дунайськ" майже всі забули. Основні інвестиції йшли в інші морські порти. Та цього року "Усть-Дунайськ" почав відігравати надважливу роль у світовій продовольчій безпеці. Він одним з перших відновив роботу після початку повномасштабного вторгнення російської армії. У нього великий потенціал для розвитку українського експорту продовольства. Для цього потрібні інвестиції, які може принести приватний бізнес», – повідомив голова Фонду держмайна Рустем Умєров.

Після початку повномасштабної війни порт був заблокований, проте вже 1 квітня відновив роботу. З того часу через порт пройшло 153 тис. тонн зерна. Крім цього, порт обробляє імпортні вантажі, наприклад, сіль, рис. Цього року порт прийняв 58 300 тонн імпортних споживчих товарів.

У ФДМУ зазначають, що за січень-вересень 2022 року «Усть-Дунайськ» отримав 848 тис. грн чистого прибутку.