Фонд гарантування вкладів продовжив на рік ліквідацію трьох банків

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) продовжив на один рік ліквідацію трьох банків – «Аксіома», «Актабанк» та «Інтеркредитбанк». Про це йдеться в повідомленні на сайті Фонду.

Зокрема, ліквідація банку «Аксіома» продовжена до 29 січня 2019 року, «Актабанку» - до 15 січня того ж року, «Інтеркредитбанку» - до 16 січня.

На цей же термін продовжено повноваження ліквідаторів банків.

Зазначимо, що Національний банк України (НБУ) в рамках очищення банківської системи у 2014-2017 роках вивів з ринку 96 банків зі 180-ти, які працювали на початок 2014 року. В тому числі 33 банки припинили роботу в 2014 році, ще стільки ж – у 2015-му. У 2016 році неплатоспроможним став ще 21 банк, і врешті у 2017-му – ще 9 фінустанов.

Як інформував ZAXID.NET, раніше Нацбанк застосував заходи впливу щодо шести банків, які порушували фінансове законодавство.