На Львівщині 53-річна керівниця банку привласнила майже ₴10 млн

Працівники Управління захисту економіки у Львівській області викрили 53-річну керівницю відділення банку, яка привласнила 9,9 млн грн клієнтів.

Як повідомила 4 січня прес-служба Нацполіції Львівщини, жінці офіційно повідомили про підозру у привласненні майна в особливо великому розмірі та у службовому підробленні. Зараз 53-жінка перебуває під арештом.

«Як встановили правоохоронці, зловмисниця пропонувала знайомим та друзям відкрити зручні депозитні рахунки. При цьому вона особисто роздруковувала бланки договорів про строкові банківські вклади, а також заповнювала та оформляла документи, які мали бути переконливими доказами того, що гроші вкладника зберігаються на рахунку в банку. Однак рахунки не відкривались і грошові кошти на них не надходили, оскільки керівниця не вносила кошти клієнтів у касу банківської установи, а привласнювала», – повідомили правоохоронців.

На цій схемі жінці впродовж 2014-2015 років вдалося привласнити 9,9 мільйонів гривень від клієнтів. За такі дії їй загрожує позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.