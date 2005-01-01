На Львівщині за добу на хабарях у ₴10 тис. затримали двох чиновників

Через отримання хабарів у Львівській області затримали працівників міграційної та податкової служб

У середу, 3 січня, на хабарях у Львівській області затримали двох посадовців. Як повідомила у четвер, 4 січня, прес-служба Національної поліції України, обоє чоловіків вимагали за свої послуги по 10 тис. грн.

Йдеться про начальника районного підрозділу міграційної служби та начальника відділу відшкодування ПДВ структурного підрозділу податкової інспекції області.

«Так, для отримання біометричного паспорта громадянина України для виїзду закордон керівник районного сектору ГУ ДМС України у Львівській області вимагав від громадянина 10 тис. гривень хабаря. За сприяння у прискоренні процедури реєстрації платника податку на додану вартість начальник відділу одного з територіальних органів ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області теж вимагав та отримав 10 тис. гривень неправомірної вигоди», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Загалом, за інформацією Нацполіції України, впродовж минулої доби в Україні на хабарях затримали п'ять посадовців. Окрім них за спробу підкупити поліцейського затримали і 21-річного мешканця Полтавської області.