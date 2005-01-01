Нацбанк застосував заходи впливу щодо шести банків, які порушували фінансове законодавство

ЕкономікаОлег Костюк, 29 грудня4480

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Нацбанк застосував заходи впливу щодо шести банків, які порушували фінансове законодавство
фото з відкритих джерел
Будівля Національного банку України

До шести банків були застосовані заходи впливу з боку Нацбанку за порушення законодавства в сфері фінансового моніторингу. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на прес-службу державного регулятора.

Зазначається, що рішенням центробанку були застосовані штрафні санкції до Банку ¾.

Крім того до ще п'яти фінустанов були зроблені письмові зауваження. У список паопалі: СЕБ корпоративний банк, ТАСкомбанк, Вернум банк, Ощадбанк і ВТБ Банк.

Серед основних порушень, відзначається «неналежні розробка і оновлення внутрішніх документів з питань фінмоніторингу, порушення порядку виявлення фіноперацій, що підлягають йому та подання Нацбанку України необхідної інформації».

Також СЕБ корпоративний банк, ТАСкомбанк і Банк ¾ використовували ПЗ, яке не забезпечує автоматичне виявлення і зупинку при необхідності фіноперації до її проведення.

Центробанк вказує, що всього за 2017 рік за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, він застосував заходи впливу до 40 банків у вигляді 37 письмових застережень і 15 штрафів на загальну суму 67,6 млн грн.

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