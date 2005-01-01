Мінфін пропонує зобов'язати фізичних осіб із високими доходами подавати щорічну декларацію

Міністерство фінансів пропонує визначити фізичними особами з високими доходами кінцевих бенефіціарів великих платників податків

Міністерство фінансів пропонує визначити фізичними особами з високими доходами кінцевих бенефіціарів великих платників податків. Законопроект, що визначає критерії для фізосіб із високими доходами та зобов'язує їх подавати щорічну декларацію про майновий стан і доходи, оприлюднили на сайті Мінфіну.

Серед інших критеріїв законопроект пропонує зарахувати до цієї групи платників податку власників 10% і більше статутного (складеного) капіталу або права голосу придбаних акцій (часток) юрособи-нерезидента, яке задекларувало прибуток за минулий податковий період €10 млн і більше. Також запропоновано вважати фізособами з високими доходами тих, чий річний оподатковуваний дохід за попередній податковий (звітний) рік перевищує 50 млн грн.

Як зазначається в супровідних документах до законопроекту, за результатами деклараційної кампанії за 2016 рік - 63 фізособи задекларували доходи на суму понад 7,658 млрд грн, внаслідок чого Державна фіскальна служба (ДФС) донарахувала 225,2 млн грн податку на доходи фізосіб і 26,6 млн грн військового збору.

Крім того, законопроект пропонує розширити повноваження ДФС отримувати інформацію щодо обігу коштів на банківських рахунках таких платників податків.

Раніше повідомлялося, що Міністерство фінансів запропонувало впровадити в Україні цифрові касові апарати. Це робиться для зменшення витрат підприємців на придбання традиційних РРО. Таким чином бізнес отримає можливість використовувати власні комп'ютери, планшети, смартфони або інші пристрої для формування розрахункових документів і фіскальних звітних чеків.