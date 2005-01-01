Міністерство фінансів запропонувало впровадити в Україні цифрові касові апарати

Підприємці зможуть використовувати власні комп’ютери, планшети і смартфони, як касові апарати

Міністерство фінансів України розглядає можливість введення цифрових реєстраторів розрахункових операцій (РРО). Про це повідомив держсекретар міністерства Євген Капінус, передає прес-служба відомства.

За словами держсекретаря, в рамках діяльності створеної при Мінфіні робочої групи опрацьовується питання запровадження всіх можливих технологій у сфері РРО, зокрема і запровадження цифрових РРО. Це робиться для зменшення витрат підприємців на придбання традиційних РРО. Таким чином бізнес отримає можливість використовувати власні комп'ютери, планшети, смартфони або інші пристрої для формування розрахункових документів і фіскальних звітних чеків.

Також чиновник додав, що робоча група напрацювала механізм «кешбек», який стимулюватиме покупця отримувати фіскальний чек за товар або послугу. Покупець буде мати можливість перевірити його електронну копію на порталі розрахункових операцій.

Крім того, робоча група напрацювала зміни, спрямовані на лібералізацію порядку реєстрації РРО. Зокрема, підприємці подаватимуть меншу кількість документів, необхідних для реєстрації РРО та надавати відповідні документи в електронному вигляді. Передбачається розширення можливостей електронних сервісів ДФС при реєстрації РРО.

Нагадаємо, у липні 2015 року Петро Порошенко підписав закон, який скасовує обов'язкове використання касових апаратів для підприємців з річним доходом нижче 1 млн грн. 8 травня 2017 року Кабмін прийняв постанову, яка зобов'язує підприємців продавати побутову техніку тільки через касовий апарат. У листопаді ZAXID.NET писав, що фахівці Державної фіскальної служби розробили модель портативного касового апарату, який можна використовувати в якості реєстратора розрахункових операцій (РРО).

Крім того, 18 грудня Кабмін підвищив поріг річного обсягу розрахункових операцій з продажу товарів і послуг без застосування касового апарату.