Цим відеороликом команда Фонду хоче привітати українців із Різдвом та нагадати, що навіть у найскладніші часи суспільство має зберігають віру, шанують свої традиції та продовжують боротися за свободу

Український благодійний фонд «Повернись живим», гурт «ЩукаРиба» записали різдвяне відео, де головним героєм став командир взводу безпілотних авіаційних комплексів 93-ї бригади, молодший лейтенант Євген Черепня.

«Ролик, який через символізм і давні традиції нагадує про боротьбу України за свободу. Історія, натхненна старовинною піснею, переносить глядача в сьогодення, де мати проводжає сина на війну, що триває століттями», – розповідають у фонді «Повернись живим».

Головні ролі у ролику виконали командир взводу безпілотних авіаційних комплексів 93-ї ОМБр «Холодний Яр», молодший лейтенант Євген Черепня та його матір Тетяна Черепня. Вони зіграли роль матері і сина. В ролику також лунає щедрівка гурту «ЩукаРиба».

«На початку історії військовий чистить свій автомат, що символізує чистоту та порядок який приносить ритуал прибирання оселі перед святами. Це демонструє, що хоч війна і змінює наші традиції, вона не зможе змінити їхнього сенсу. Образ нагадує, що ворог завжди поруч, навіть у такі світлі моменти як підготовка до Різдва», –йдеться в описі ролика.



Як і годиться під час Різдва, родина обмінюється подарунками. Військовий отримує вишиванку, яка є українським оберегом, дитячий малюнок, який нагадуватиме воїну про сенс боротьби, та теплі шкарпетки із логотипом Фонду «Повернись живим», як символ того, що воїна підтримує і чекає додому не тільки його родина, але й усі українці.

«Різдво — це час світла, надії та родинного тепла, однак для наших захисників воно проходить далеко від домівки. Історія, показана у відео, нагадує про їхню відвагу та сміливість захищати кожного з нас, спонукаючи всіх долучитися до підтримки армії. Участь у благодійності через донати, волонтерство чи просто поширення інформації, стає тим шляхом, який об'єднує нас у ці складні часи», – додала менеджерка з партнерств фонду Катерина Галушка.



Цим відеороликом команда Фонду хоче привітати українців із Різдвом та нагадати, що навіть у найскладніші часи суспільство має зберігають віру, шанують свої традиції та продовжують боротися за свободу. Військові, як головні герої нашого сьогодення, стають центральним образом не лише на полі бою, але й у культурному просторі.

Фонд закликає поширювати відео та продовжувати підтримувати військо, щоб наблизити той день, коли кожна українська родина дочекається своїх захисників та захисниць вдома.