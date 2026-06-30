У Стрийському парку відкрили новий фонтан, основою якого стала скульптура «Викрадення Європи» видатного митця Ярослава Мотики (1943–2025). У її створенні також брали участь ветерани російсько-української війни.

Ще у 2023 році у «Сенсотеці», що також розташована у Стрийському парку, відбулась виставка ескізів майбутньої паркової скульптури.

Скульптура встановлена поряд із центральної алеєю парку (фото Катерини Сліпченко)

«Нарешті мені замовили “Викрадення Європи”. Ми знайшли гарну галявину. Я зробив багато варіантів, щоб показати, яка може бути композиція. Вона має цікаво виглядати з усіх боків. Вона має бути 2–3 метри у висоту. Це буде фонтан. Вода розтікатиметься по тілу Європи. Це дасть додатковий ефект. Ніби тіло оживає. Але це велика робота, і невідомо, коли вона зможе бути реалізована», – розповів тоді Мотика ZAXID.NET.

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У грецькій міфології Європа була фінікійською принцесою, дочкою фінікійського царя, яку Зевс, перетворившись на бика із золотими рогами, викрав і вивіз на острів Крит.

«Багато художників зверталися до тієї теми ще з античних часів. Нічого дивного, адже в ній є поєднання краси і сили, жіночого та чоловічого начала, і вони можуть і боротись, і зʼєднуватися. Це все потрібно для життя», – додав скульптор.

Робота над скульптурою розпочалася 2024 року. У її створенні також брали участь скульптори Володимир Семків та Денис Шиманський.

Ярослав Мотика на виставці у Сенсотеці (фото Катерини Сліпченко)

«Це велика робота. Моїх сил вже трошки замало, тому попросив колег-скульпторів допомогти її ліпити. Ми разом створюємо», – розповідав тоді 81-річний Ярослав Мотика.

До процесу долучились пацієнти центру Unbroken, ветерани російсько-української війни. Ця робота стала одним із перших масштабних проєктів Unbroken Art.

До процесу долчились пацієнти центру Unbroken (фото ЛМР)

«Те, що нам допомагали ветерани війни, було дуже важливим. І не лише зараз. Це дуже важлива частина сприйняття вуличної скульптури, коли люди дотичні до того, що робиться. Вони можуть потім з дітьми чи навіть з внуками в парку гуляти й казати: дивіться, то я допомагав робити. І в них ніколи не буде відторгнення. Хлопці насправді нам класно допомогли. Мені складно судити, але кажуть люди, які не мають відношення до мистецтва, що така робота дуже їх наповнює. Робота з матеріалом, з глиною дуже надихає», ‒ розповів ZAXID.NET Володимир Семків.

Те, що скульптура Ярослава Мотики встановлена саме у Стрийському парку, виглядає символічним, адже 60 років тому саме тут була встановлена перша робота скульптора у публічному просторі. Ще випускником факультету кераміки Львівського інституту декоративно-прикладного мистецтва він обрав темою диплома оголену жіночу натуру в парковому просторі й спромігся реалізувати скульптуру «Лілея» в ставку Стрийського парку.

«Новаківський був головним художником міста, він побачив мої ескізи й вирішив, що це буде гарно виглядати у парку. Потім почались проблеми, директорка сказала, що немає кому то робити, не можна спускати воду, бо лебеді плавають, сезон, травень. То ми зробили на воді такий пліт, поміст і встановили цю скульптуру просто з води. На наступний день прийшов якийсь чиновник і каже, що йому вона не подобається. Я собі подумав: знімай труси і йди у воду, витягни її. Він покрутився, махнув рукою та пішов. Так вона і стоїть з того часу», – розповів Ярослав Мотика ZAXID.NET ще у 2023 році.

Дипломна робота Мотики 1966 року досі є однією із найвідоміших у місті. Композиція «Викрадення Європи» стала для митця останньою роботою. Він пішов з життя 1 березня 2025 року.

«Лілея» Ярослава Мотики 1966 року та «інвазія» Дениса Шиманського 2025 року

Ярослав Мотика – автор численних монументальних скульптур, камерної пластики та графіки. У 1980-90-их працював на ЛКСФ, як скульптор та кераміст. Серед найвідоміших робіт – скульптура Покрови Божої Матері в місті Буську на Львівщині, памʼятник до 1000-ліття хрещення України-Руси в місті Генку (Бельгія), памʼятники Євгену Коновальцю у місті Жовква на Львівщині, Маркіяну Шашкевичу в селі Нестаничі Радехівського району тощо.

Як і передбачалось, композиція виконує функцію фонтану (фото Катерини Сліпченко)

Також чимало його меморіальних скульптур можна побачити на Личаківському та Байковому цвинтарях. Значне місце у творчості займає керамічна пластика малих форм, яку він творив під впливом майстрів Гавареччини.

Головним рушієм та співорганізатором інтеграції скульптури «Викрадення Європи» у міський простір виступив артцентр Павла Гудімова «Я Галерея».