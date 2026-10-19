Форшмак із плавленим сиром і морквою – ніжна закуска з насиченим смаком оселедця та вершковими нотками. Варені яйця й морква роблять консистенцію м’якшою, а плавлений сир додає кремовості. Приготування не потребує багато часу, адже достатньо зварити овочі та яйця й подрібнити всі складники. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

Філе слабосоленого оселедця 2 шт. Яйця 2 шт. Морква 2 шт. Плавлений сир 2 шт. Вершкове масло 200 г Сіль до смаку Чорний мелений перець до смаку Зелень до смаку

Спосіб приготування:

Крок 1 Помийте моркву та відваріть її протягом 30–40 хвилин до м’якості. Зваріть яйця круто, приблизно 10 хвилин. Охолодіть готові продукти й очистьте їх.

Крок 2 Перевірте філе оселедця на наявність кісток і за потреби видаліть їх. Наріжте рибу шматочками.

Крок 3 Подрібніть оселедець, моркву та яйця за допомогою м’ясорубки або блендера. Натріть плавлений сир на середній тертці, додайте до суміші разом із розм’якшеним вершковим маслом. Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Приправте масу сіллю та чорним перцем до смаку. Ретельно перемішайте або трохи збийте до однорідної консистенції.