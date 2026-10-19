Форшмак із плавленим сиром і морквою. Рецепт дня
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Форшмак із плавленим сиром і морквою – ніжна закуска з насиченим смаком оселедця та вершковими нотками. Варені яйця й морква роблять консистенцію м’якшою, а плавлений сир додає кремовості. Приготування не потребує багато часу, адже достатньо зварити овочі та яйця й подрібнити всі складники. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Філе слабосоленого оселедця
|2 шт.
|Яйця
|2 шт.
|Морква
|2 шт.
|Плавлений сир
|2 шт.
|Вершкове масло
|200 г
|Сіль
|до смаку
|Чорний мелений перець
|до смаку
|Зелень
|до смаку
Спосіб приготування:
Крок 1
Помийте моркву та відваріть її протягом 30–40 хвилин до м’якості. Зваріть яйця круто, приблизно 10 хвилин. Охолодіть готові продукти й очистьте їх.
Крок 2
Перевірте філе оселедця на наявність кісток і за потреби видаліть їх. Наріжте рибу шматочками.
Крок 3
Подрібніть оселедець, моркву та яйця за допомогою м’ясорубки або блендера. Натріть плавлений сир на середній тертці, додайте до суміші разом із розм’якшеним вершковим маслом.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Приправте масу сіллю та чорним перцем до смаку. Ретельно перемішайте або трохи збийте до однорідної консистенції.
Крок 5
Викладіть форшмак на скибочки житнього хліба або в тарталетки. Прикрасьте подрібненою зеленню та подавайте до столу.