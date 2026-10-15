Картопляний пиріг із куркою та грибами – ситна запіканка, для якої не потрібно замішувати тісто. Основу готують із відвареної картоплі, а начинку доповнюють обсмаженими курячим філе та грибами. Рецепт від нутриціолога Радченко Катерини.

Інгредієнти

Для картопляної основи: Картопля 6 шт. Олія 20 мл Сіль ½ ч. л. Чорний мелений перець ¼ ч. л. Для начинки: Куряче філе 300 г Печериці 300 г Томати 150 г Олія 15 мл Часник 1 зубчик Сіль ½ ч. л. Чорний мелений перець ¼ ч. л. Твердий сир 50 г Пармезан 5 г Кріп 1 гілочка Для заливки: Яйця 3 шт. Грецький йогурт 200 г Молоко 50 мл Сіль 2 г Сушений часник ¼ ч. л. Чорний мелений перець ½ ч. л.

Спосіб приготування:

Крок 1 Відваріть картоплю в підсоленій воді протягом 15–18 хвилин до м’якості. Злийте воду.

Крок 2 Розігрійте духовку до 180 °C. Застеліть форму розміром 20 × 30 см пергаментом і змастіть 10 мл олії.

Крок 3 Викладіть гарячу картоплю у форму та розімніть її рівним шаром завтовшки 1–1,5 см. Полийте рештою олії, посоліть і поперчіть. Запікайте 15 хвилин, доки основа трохи не підрум’яниться. Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Наріжте куряче філе невеликими кубиками, посоліть і поперчіть. Розігрійте на пательні частину олії та обсмажуйте м’ясо 5–6 хвилин до готовності. Перекладіть у миску.

Крок 5 Наріжте печериці й подрібніть часник. Викладіть їх на ту саму пательню, за потреби додайте решту олії та смажте 5–6 хвилин, поки випарується зайва рідина. Приправте сіллю та перцем.

Крок 6 Наріжте томати невеликими кубиками. Натріть твердий сир на крупній тертці, а пармезан – на дрібній. Подрібніть кріп.

Крок 7 Збийте яйця з грецьким йогуртом і молоком. Додайте сіль, сушений часник і чорний мелений перець. Перемішайте до однорідності.