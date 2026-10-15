Картопляний пиріг із куркою та грибами без борошна. Рецепт дня
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Картопляний пиріг із куркою та грибами – ситна запіканка, для якої не потрібно замішувати тісто. Основу готують із відвареної картоплі, а начинку доповнюють обсмаженими курячим філе та грибами. Рецепт від нутриціолога Радченко Катерини.
Інгредієнти
|Для картопляної основи:
|Картопля
|6 шт.
|Олія
|20 мл
|Сіль
|½ ч. л.
|Чорний мелений перець
|¼ ч. л.
|Для начинки:
|Куряче філе
|300 г
|Печериці
|300 г
|Томати
|150 г
|Олія
|15 мл
|Часник
|1 зубчик
|Сіль
|½ ч. л.
|Чорний мелений перець
|¼ ч. л.
|Твердий сир
|50 г
|Пармезан
|5 г
|Кріп
|1 гілочка
|Для заливки:
|Яйця
|3 шт.
|Грецький йогурт
|200 г
|Молоко
|50 мл
|Сіль
|2 г
|Сушений часник
|¼ ч. л.
|Чорний мелений перець
|½ ч. л.
Спосіб приготування:
Крок 1
Відваріть картоплю в підсоленій воді протягом 15–18 хвилин до м’якості. Злийте воду.
Крок 2
Розігрійте духовку до 180 °C. Застеліть форму розміром 20 × 30 см пергаментом і змастіть 10 мл олії.
Крок 3
Викладіть гарячу картоплю у форму та розімніть її рівним шаром завтовшки 1–1,5 см. Полийте рештою олії, посоліть і поперчіть. Запікайте 15 хвилин, доки основа трохи не підрум’яниться.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Наріжте куряче філе невеликими кубиками, посоліть і поперчіть. Розігрійте на пательні частину олії та обсмажуйте м’ясо 5–6 хвилин до готовності. Перекладіть у миску.
Крок 5
Наріжте печериці й подрібніть часник. Викладіть їх на ту саму пательню, за потреби додайте решту олії та смажте 5–6 хвилин, поки випарується зайва рідина. Приправте сіллю та перцем.
Крок 6
Наріжте томати невеликими кубиками. Натріть твердий сир на крупній тертці, а пармезан – на дрібній. Подрібніть кріп.
Крок 7
Збийте яйця з грецьким йогуртом і молоком. Додайте сіль, сушений часник і чорний мелений перець. Перемішайте до однорідності.
Крок 8
Розподіліть куряче філе та гриби по картопляній основі. Посипте половиною твердого сиру, додайте томати й кріп.
Крок 9
Рівномірно залийте начинку яєчно-йогуртовою сумішшю, щоб вона заповнила проміжки між інгредієнтами.
Крок 10
Посипте пиріг рештою твердого сиру та пармезаном. Поставте форму в духовку й запікайте 40–45 хвилин за температури 180 °C, доки заливка схопиться, а поверхня стане золотистою.
Крок 11
Дайте готовому пирогу постояти у формі 10 хвилин, потім наріжте порціями. Подавайте теплим зі свіжим салатом або сметаною.