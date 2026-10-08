Картопляно-гарбузові галушки – проста сезонна страва, яка добре підходить для осіннього меню. Поєднання картоплі та гарбуза робить їх ситними, м’якими та ніжними, а куркума додає приємного золотистого відтінку. Галушки можна подати з вершковим маслом, сметаною, свіжою зеленню або шкварками. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

Картопля 700 г Гарбузове пюре 400 г Борошно пшеничне 160 г Яйце куряче 1 шт. Сіль 1/2 ч. л. Куркума 1/2 ч. л.

Спосіб приготування:

Крок 1 Очистьте картоплю, наріжте шматочками та відваріть у підсоленій воді до м’якості протягом 20–30 хвилин. Злийте воду та потримайте картоплю на слабкому вогні близько хвилини, щоб випарувалася зайва волога.

Крок 2 Розімніть картоплю до однорідного пюре.

Крок 3 Наріжте гарбуз шматочками та запікайте за температури 200 °C протягом 25–35 хвилин, поки він не стане м’яким. Дайте гарбузу трохи охолонути, а потім подрібніть його блендером до однорідного пюре. Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Змішайте картопляне та гарбузове пюре. Додайте яйце, борошно, сіль і куркуму. Замісіть однорідне м’яке тісто.

Крок 5 Розділіть тісто на чотири частини. Викладіть їх на присипану борошном поверхню та сформуйте джгути завтовшки близько 2 см. Наріжте джгути невеликими шматочками завдовжки 1,5–2 см.

Крок 6 Закип’ятіть велику каструлю підсоленої води. Обережно опустіть галушки в окріп порціями та перемішайте, щоб вони не прилипли до дна.

Крок 7 Дочекайтеся, поки галушки з’являться на поверхні, після чого варіть їх ще приблизно 1,5 хвилини.