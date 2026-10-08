Картопляно-гарбузові галушки. Рецепт дня
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Картопляно-гарбузові галушки – проста сезонна страва, яка добре підходить для осіннього меню. Поєднання картоплі та гарбуза робить їх ситними, м’якими та ніжними, а куркума додає приємного золотистого відтінку. Галушки можна подати з вершковим маслом, сметаною, свіжою зеленню або шкварками. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Картопля
|700 г
|Гарбузове пюре
|400 г
|Борошно пшеничне
|160 г
|Яйце куряче
|1 шт.
|Сіль
|1/2 ч. л.
|Куркума
|1/2 ч. л.
Спосіб приготування:
Крок 1
Очистьте картоплю, наріжте шматочками та відваріть у підсоленій воді до м’якості протягом 20–30 хвилин. Злийте воду та потримайте картоплю на слабкому вогні близько хвилини, щоб випарувалася зайва волога.
Крок 2
Розімніть картоплю до однорідного пюре.
Крок 3
Наріжте гарбуз шматочками та запікайте за температури 200 °C протягом 25–35 хвилин, поки він не стане м’яким. Дайте гарбузу трохи охолонути, а потім подрібніть його блендером до однорідного пюре.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Змішайте картопляне та гарбузове пюре. Додайте яйце, борошно, сіль і куркуму. Замісіть однорідне м’яке тісто.
Крок 5
Розділіть тісто на чотири частини. Викладіть їх на присипану борошном поверхню та сформуйте джгути завтовшки близько 2 см. Наріжте джгути невеликими шматочками завдовжки 1,5–2 см.
Крок 6
Закип’ятіть велику каструлю підсоленої води. Обережно опустіть галушки в окріп порціями та перемішайте, щоб вони не прилипли до дна.
Крок 7
Дочекайтеся, поки галушки з’являться на поверхні, після чого варіть їх ще приблизно 1,5 хвилини.
Крок 8
Дістаньте готові галушки шумівкою та дайте стекти зайвій воді.