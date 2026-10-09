Шарлотка з капустою. Рецепт дня
Звична шарлотка асоціюється із солодкою випічкою та яблуками, але цей пиріг можна приготувати й у несолодкому варіанті. Замість фруктів використайте капусту, а для більш ситної начинки підійдуть шинка, твердий сир або варене куряче філе. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Капуста білоголова
|600 г
|Борошно пшеничне
|120 г
|Яйця
|4 шт.
|Шинка
|150 г
|Розпушувач
|10 г
|Часник
|10 г
|Сир твердий
|100 г
|Олія
|40 мл
|Масло
|50 г
|Сіль
|10 г
|Перець чорний
|2 г
|Панірувальні сухарі
|70 г
Спосіб приготування:
Крок 1
Капусту нашаткуйте, а очищений часник дрібно наріжте. У сковорідці розігрійте 2 столові ложки олії, додайте капусту, посоліть і поперчіть. Тушкуйте на середньому вогні близько 10 хвилин, час від часу помішуючи. Потім додайте часник, добре перемішайте й готуйте ще приблизно хвилину.
Крок 2
Яйця збийте із сіллю та перцем. Додайте борошно, змішане з розпушувачем, і перемішайте до однорідності. Має вийти рідке тісто без грудочок. Потім додайте капусту й ще раз добре перемішайте.
Крок 3
Наріжте сир тонкими скибками, філе або шинку – тонкими пластинами.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Розігрійте духовку до 180°C. Форму для запікання (20—22 см) змастіть олією, посипте сухарями дно і бортики. Викладіть половину тіста, розрівняйте. Після цього викладіть шар курячого філе або шинки, а на нього – скибки сиру. Вилийте решту тіста, розрівняйте, притискаючи. За бажанням посипте верхівку сухарями. Зверху також розкладіть шматочки масла. Шарлотку випікайте 30–35 хвилин.