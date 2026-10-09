Звична шарлотка асоціюється із солодкою випічкою та яблуками, але цей пиріг можна приготувати й у несолодкому варіанті. Замість фруктів використайте капусту, а для більш ситної начинки підійдуть шинка, твердий сир або варене куряче філе. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти Капуста білоголова 600 г Борошно пшеничне 120 г Яйця 4 шт. Шинка 150 г Розпушувач 10 г Часник 10 г Сир твердий 100 г Олія 40 мл Масло 50 г Сіль 10 г Перець чорний 2 г Панірувальні сухарі 70 г

Спосіб приготування:

Крок 1 Капусту нашаткуйте, а очищений часник дрібно наріжте. У сковорідці розігрійте 2 столові ложки олії, додайте капусту, посоліть і поперчіть. Тушкуйте на середньому вогні близько 10 хвилин, час від часу помішуючи. Потім додайте часник, добре перемішайте й готуйте ще приблизно хвилину.

Крок 2 Яйця збийте із сіллю та перцем. Додайте борошно, змішане з розпушувачем, і перемішайте до однорідності. Має вийти рідке тісто без грудочок. Потім додайте капусту й ще раз добре перемішайте.

Крок 3 Наріжте сир тонкими скибками, філе або шинку – тонкими пластинами. Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати