Дріжджові булочки з шинкою без яєць. Рецепт дня
До теми
М’які дріжджові булочки з шинкою готують на воді та оливковій олії, без яєць і молока. Невеликі шматочки шинки рівномірно розподіляються в тісті й надають випічці насиченого смаку. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Пшеничне борошно
|500 г
|Тепла вода
|300 мл
|Пресовані дріжджі
|12,5 г
|Мед
|1 ч. л.
|Оливкова олія
|3 ст. л.
|Сіль
|1 ч. л.
|Шинка
|150 г
|Оливкова олія для змащування
|до смаку
Спосіб приготування:
Крок 1
Налийте ледь теплу воду у велику миску. Додайте розкришені дріжджі та мед і перемішайте до повного розчинення. Влийте оливкову олію.
Крок 2
Поступово всипайте борошно, перемішуючи ложкою. Додайте сіль і замішайте м’яке, трохи липке тісто. Наріжте шинку невеликими кубиками та вмішайте в тісто. Злегка змастіть руки олією й кілька разів загорніть краї тіста до середини, щоб шинка рівномірно розподілилася.
Крок 3
Накрийте миску кришкою або харчовою плівкою. Залиште тісто в теплому місці без протягів на 1–2 години, доки воно збільшиться вдвічі.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Застеліть деко пергаментом. Змастіть руки олією, розділіть тісто на 12 приблизно однакових частин і сформуйте кульки. Викладіть їх на деко з проміжками, накрийте рушником і залиште на 20–30 хвилин для повторного підіймання.
Крок 5
Розігрійте духовку до 180 °C у режимі верхнього й нижнього нагрівання. Поставте на нижній рівень невелику металеву форму з гарячою водою, а деко з булочками розмістіть на середньому рівні. Випікайте 20–22 хвилини, доки булочки підрум’яняться та пропечуться.
Крок 6
Дістаньте готові булочки з духовки й одразу змастіть їх тонким шаром оливкової олії. Накрийте чистим рушником на 5 хвилин, а потім перекладіть на решітку. Подавайте теплими або охолодженими.