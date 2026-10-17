М’які дріжджові булочки з шинкою готують на воді та оливковій олії, без яєць і молока. Невеликі шматочки шинки рівномірно розподіляються в тісті й надають випічці насиченого смаку. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

Пшеничне борошно 500 г Тепла вода 300 мл Пресовані дріжджі 12,5 г Мед 1 ч. л. Оливкова олія 3 ст. л. Сіль 1 ч. л. Шинка 150 г Оливкова олія для змащування до смаку

Спосіб приготування:

Крок 1 Налийте ледь теплу воду у велику миску. Додайте розкришені дріжджі та мед і перемішайте до повного розчинення. Влийте оливкову олію.

Крок 2 Поступово всипайте борошно, перемішуючи ложкою. Додайте сіль і замішайте м’яке, трохи липке тісто. Наріжте шинку невеликими кубиками та вмішайте в тісто. Злегка змастіть руки олією й кілька разів загорніть краї тіста до середини, щоб шинка рівномірно розподілилася.

Крок 3 Накрийте миску кришкою або харчовою плівкою. Залиште тісто в теплому місці без протягів на 1–2 години, доки воно збільшиться вдвічі. Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Застеліть деко пергаментом. Змастіть руки олією, розділіть тісто на 12 приблизно однакових частин і сформуйте кульки. Викладіть їх на деко з проміжками, накрийте рушником і залиште на 20–30 хвилин для повторного підіймання.

Крок 5 Розігрійте духовку до 180 °C у режимі верхнього й нижнього нагрівання. Поставте на нижній рівень невелику металеву форму з гарячою водою, а деко з булочками розмістіть на середньому рівні. Випікайте 20–22 хвилини, доки булочки підрум’яняться та пропечуться.