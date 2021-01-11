Фотографія дерев’яної церкви Святого Юра у Дрогобичі стала найкращою у фотоконкурсі «Вікі любить пам’ятки». На конкурс у 2020 році подали понад 47 тис. світлин з України.

Як повідомили у прес-службі фотоконкурсу, у 2020 році на нього подали понад 47 тисяч світлин та відео пам’яток культури України. Цьогоріч свої роботи завантажили понад 550 авторів, і за кількістю фото Україна посіла перше місце серед 50 країн-учасниць.

Церква Святого Юра XV століття у Дрогобичі

В українській частині міжнародного конкурсу фотографій для Вікіпедії обрали 10 найкращих робіт. Це фотографії пам’яток, розташованих у Вінницькій, Донецькій, Запорізькій, Львівській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Чернігівській областях та місті Київ. Більшість об’єктів — пам’ятки архітектури, також є одна пам’ятка археології та пам’ятка історії. Ці фотографії представлять Україну на міжнародному етапі конкурсу, де позмагаються з переможцями інших країн.

Фотографія Церкви Святого Юрія, розташованої у Дрогобичі, посіла перше місце. Авторкою фото є Олена Курило.

«Вікі любить пам’ятки» – міжнародний конкурс фотографій пам'яток культурної спадщини для ілюстрування Вікіпедії, започаткований у 2010 році в Нідерландах. Культурний проект має за мету популяризацію історичних місць і культурних цінностей, розвиток нових напрямків туризму, виявлення невідомих об'єктів культурної спадщини.

Церква святого Юра в Дрогобичі – це пам'ятка галицької дерев'яної архітектури, належить до числа найкращих пам'яток давньої української сакральної архітектури. Церкву збудували в XV столітті, потім її кілька разів перебудовували. Церква є частиною відділу дерев'яної архітектури музею «Дрогобиччина».