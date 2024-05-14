Угоду про партнерство підписали у Франкфурті-на-Майні

Львів і Франкфурт-на-Майні стали містами-побратимами. Відповідну угоду підписав міський голова Львова Андрій Садовий, повідомляє прес-служба ЛМР.

Це вже 24 місто в світі і третє в Німеччині, з яким Львів налагодив партнерські стосунки.

«Завдяки таким партнерам ми вже фактично є членами європейської родини. Ця співпраця наближає нас до дня офіційного вступу до ЄС», – прокоментував Андрій Садовий.

Окрім підписання угоди про партнерство з містом, Андрій Садовий у Франкфурті провів зустрічі з банкірами. У фінансовій столиці Німеччини розташовані головний офіс Національного банку та головний офіс Європейського Центрального банку.

Франкфурт-на-Майні – єдине німецьке місто, що входить до 20-ки світових альфа-міст, які є важливим елементом міжнародної економічної системи. Франкфурт є другим містом Німеччини і сорок восьмим у світі за рівнем вартості життя.

Щорічно у місті проходять понад 30 виставок світового масштабу, зокрема Франкфуртський автосалон та книжковий ярмарок, які є найбільшими в світі у своїх галузях, а також тисячі міжнародних конференцій.

Нагадаємо, що іншими містами-побратимами Львова є такі міста: