Франкфурт-на-Майні став 24 містом-побратимом Львова
Франкфурт – фінансова столиця Німеччини, де розташований головний офіс європейського центробанку
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Львів і Франкфурт-на-Майні стали містами-побратимами. Відповідну угоду підписав міський голова Львова Андрій Садовий, повідомляє прес-служба ЛМР.
Це вже 24 місто в світі і третє в Німеччині, з яким Львів налагодив партнерські стосунки.
«Завдяки таким партнерам ми вже фактично є членами європейської родини. Ця співпраця наближає нас до дня офіційного вступу до ЄС», – прокоментував Андрій Садовий.
Окрім підписання угоди про партнерство з містом, Андрій Садовий у Франкфурті провів зустрічі з банкірами. У фінансовій столиці Німеччини розташовані головний офіс Національного банку та головний офіс Європейського Центрального банку.
Франкфурт-на-Майні – єдине німецьке місто, що входить до 20-ки світових альфа-міст, які є важливим елементом міжнародної економічної системи. Франкфурт є другим містом Німеччини і сорок восьмим у світі за рівнем вартості життя.
Щорічно у місті проходять понад 30 виставок світового масштабу, зокрема Франкфуртський автосалон та книжковий ярмарок, які є найбільшими в світі у своїх галузях, а також тисячі міжнародних конференцій.
Нагадаємо, що іншими містами-побратимами Львова є такі міста:
- Баня-Лука;
- Будапешт;
- Вільнюс;
- Вінніпег;
- Вроцлав;
- Краків;
- Кутаїсі;
- Лодзь;
- Люблін;
- Перемишль;
- Пловдів;
- Рочдейл;
- Жешув;
- Тбілісі;
- Фрайбург;
- Канни;
- Вюрцбург;
- Орхус;
- Пула-Пола;
- Рейкʼявік;
- Катовіце;
- Грац;
- Мехелен.