Чоловік не зміг пояснити своїх дій, на місце викликали слідчих

Мешканець Івано-Франківська заліз у квартиру львів’янки та намагався сховатись від поліції під ліжком. Поліцію викликав сусід, який почув крик пенсіонерки.

Як повідомила патрульна поліція Львівщини у четвер, 25 серпня, випадок трапився на вул. Глібовій у Львові. 96-річна жінка мешкає у квартирі на першому поверсі будинку. До неї в квартиру через вікно заліз невідомий чоловік, у цей час вона була в середині квартири. Жінка почала кричати, її крик почув сусід та викликав поліцію.

Коли поліцейські приїхали, то 96-річна жінка уже вийшла з квартири, але була сильно налякана та не могла нічого сказати. Під час огляду квартири поліцейські під ліжком знайшли 30-річного мешканця Івано-Франківська, який і заліз у квартиру пенсіонерки.

Чоловік не зміг пояснити своїх дій, на місце викликали слідчих.