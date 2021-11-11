Загальна сума боргів становить понад 500 млн грн

Державна податкова служба у Івано-Франківській області опублікувала список боржників з податків і зборів до місцевих бюджетів. Загальна сума боргів становить понад 500 млн грн. Йдеться про борги як юридичних, так і фізичних осіб. Загалом податкова нарахувала 127 911 боржників.

Перше місце серед боржників у АТ «Оріана» з Калуша. Підприємство винне 160,5 млн земельного податку та 77 млн орендної плати. Також серед найбільших боржників калуське приватне підприємство «Сучасні рішення», основний вид діяльності якого оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. Підприємство заборгувало податку на прибуток 15 млн грн.

Зареєстроване в Угринові товариство «Вог рітейл» винне місцевому бюджету акцизного податку 7 млн грн. Івано-Франківський котельно-зварювальний завод заборгував сплату земельного податку у розмірі 6,8 млн грн. Інше івано-франківське підприємство «Пресмаш» також не сплатило 6,6 млн грн земельного податку. Калуське «ЖЕО-1» винне 5,7 млн податку на доходи фізосіб. Івано-франківське підприємство «Родон», яке займається виробництвом і продажем дерев’яних вікон і дверей винне 5,2 млн грн земельного податку. Таку ж суму винне ПАТ «Живиця» з Вигоди за оренду.

Загалом у переліку 127 911 боржників. Кожен охочий може перевірити, чи є фізична або юридична особа у цьому списку. Також можна скористатись електронним кабінетом платника податків.