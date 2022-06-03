Оператором фільму став володар премії Emmy Венсан Рембо

На франко-німецькому телеканалі Arte відбулася світова прем’єра документального фільму «Un opéra dans la guerre» («Опера на війні») про діяльність Львівської національної опери під час війни. Оператором фільму став володар премії Emmy Венсан Рембо.

33-хвилинний документальний фільм-історія мистецького опору, правдива та відверта розповідь про силу української культури. Переглянути фільм французькою чи німецькою мовами можна за посиланням.

Журналісти провели два тижні разом з артистами театру (фото Львівської опери)

Впродовж двох тижнів квітня 2022 року французько-польська команда журналістів у складі ﻿Пеґґі Брюґієр, Яцека Блащика та відомого оператора Венсан Рембо (він отримав премію Emmy у 2020 році за фільм Vertige de la chute, який розповідає про балетну трупу театру з Ріо-де-Жанейро), провели пліч-о-пліч з артистами Львівської національної опери. Команді вдалося відчути та зафіксувати увесь спектр немоцій колективу театру: хвилювання та напруження від звуків повітряної тривоги, сльози від безповоротних втрат рідних та радість від можливості знову виходити на сцену.

Впродовж фільму наскрізною лінією проходить особиста історія та реакція на обставини генерального директора-художнього керівника театру Василя Вовкуна, соліста опери Тараса Бережанського, провідних солістів балету і сімейної пари Ярини Котис та Олександра Омельченка.

Незабаром фільм можна буде переглянути і з українськими субтитрами, а також команда планує презентувати розширену версію для українських глядачів.