В ЄС проведуть дослідження щодо впливу соцмереж на психічне здоров’я дітей

Освітні структури Європейського союзу обговорюють заборону використання соцмереж дітьми до 15 років. Уряд Франції закликав Польщу, яка головуватиме в Раді ЄС у січні 2025 року, встановити вікові обмеження для доступу до інтернет-платформ. Про це повідомляє «Освіторія».

У Франції вже існує загальнонаціональний законопроєкт, який забороняє доступ до соцмереж для підлітків до 15-річного віку. Французькі посадовці вважають, що Євросоюз має наслідувати приклад Австралії, яка запровадила заборону соцмереж для дітей віком до 16 років.

Міністерка освіти Франції Анн Женете озвучила цю ідею на зустрічі міністрів освіти та молоді ЄС. Вона наголосила, що це питання є надзвичайною ситуацією. «Ми хотіли б, щоб щось дуже подібне можна було застосувати в Європі. Нам абсолютно терміново потрібно щось запровадити», — цитує міністерку Politico.

Франція пропонує унеможливити контакт дітей з гаджетами до трирічного віку, а у віці від 3 до 6 років не лишати дітей з ними наодинці без нагляду батьків. Також діти не повинні користуватися мобільними телефонами до 11 років, а соціальними мережами – до 15 років.

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Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен також закликала встановити в соцмережах мінімальний вік від 15 років. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн ініціювала загальноєвропейське дослідження щодо впливу соціальних медіа на психічне здоров’я молоді.