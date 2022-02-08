Еммануель Макрон прибув до Києва на перемовини із Зеленським

Франція виділила Україні 1,2 мільярда євро макрофінансової кредитної допомоги для стабілізації економіки. Про це 8 лютого на прес-конференції повідомив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном.

«Ми зараз уже непогано йдемо, але це потужний крок для економічної сталості України», – прокоментував Зеленський виділення кредитних коштів.

А Макрон зазначив, що для Франції важливі економічні стосунки з Україною, допомога її інфраструктурним проектам. Також Україна та Франція домовилися про постачання 130 локомотивів Alstom на 900 млн євро в Україну.

Нагадаємо, що Еммануель Макрон прибув до Києва на перемовини із Зеленським на тлі посилення російської загрози. Напередодні Макрон провів перемовини з Путіним і, за словами французького президента, найближчі дні будуть вирішальними для деескалації ситуації навколо України.

За підсумками зустрічі, Макрон заявив, що Мінські угоди – це єдиний спосіб, що дозволяє врегулювати конфлікт в Україні та досягти сталого миру.