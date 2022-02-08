Франція виділила понад мільярд євро допомоги для України
Виділені французьким урядом кошти витратять на стабілізацію економіки України
Франція виділила Україні 1,2 мільярда євро макрофінансової кредитної допомоги для стабілізації економіки. Про це 8 лютого на прес-конференції повідомив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном.
«Ми зараз уже непогано йдемо, але це потужний крок для економічної сталості України», – прокоментував Зеленський виділення кредитних коштів.
А Макрон зазначив, що для Франції важливі економічні стосунки з Україною, допомога її інфраструктурним проектам. Також Україна та Франція домовилися про постачання 130 локомотивів Alstom на 900 млн євро в Україну.
Нагадаємо, що Еммануель Макрон прибув до Києва на перемовини із Зеленським на тлі посилення російської загрози. Напередодні Макрон провів перемовини з Путіним і, за словами французького президента, найближчі дні будуть вирішальними для деескалації ситуації навколо України.
За підсумками зустрічі, Макрон заявив, що Мінські угоди – це єдиний спосіб, що дозволяє врегулювати конфлікт в Україні та досягти сталого миру.