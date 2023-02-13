Зенітний ракетний комплекс на тлі білоруського прапора

Міністерство закордонних справ Франції закликало французьких громадян терміново залишити територію Білорусі через війну в Україні. Відповідне повідомлення було опубліковано на сайті МЗС Франції в понеділок, 13 лютого.

«В умовах збройного наступу Росії на Україну та закриття повітряного простору Білорусі будь-які поїздки до Білорусі формально не рекомендуються.

Французам у Білорусі пропонується без затримок залишити країну автомобільним транспортом, через пункти пропуску на кордоні з Литвою, Польщею чи Латвією. У разі необхідності пасажири, які прибувають повітряним транспортом, повинні звернутися за виїзною візою до служб Міністерства внутрішніх справ Білорусі», – сказано в повідомленні.

Цей заклик МЗС Франції опублікувало на тлі численних повідомлень про підготовку Росією нового наступу на Україну. Зауважимо, що Білорусь є союзницею Росії у війні: на її аеродромах базуються російські літаки, а на її полігонах навчаються російські мобілізовані. Також на початку повномасштабної війни росіяни випускали з Білорусі ракети по Україні, зокрема – по Києву.