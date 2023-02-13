Столтенберг заявив, що Путін починає нові наступальні дії в Україні

Президент Росії Владімір Путін розпочинає нові наступальні дії в Україні. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише «Укрінформ».

Столтенберг розповів, що, на його думку, повторний наступ Росії в Україні вже почався, що видно з кількості додаткових сил, які російська сторона направляє на сході України.

«Майже через рік після початку вторгнення Путін зовсім не готується до миру, а, натомість, починає нові наступальні дії. Саме тому важлива військова підтримка Києва всім необхідним на полі бою», – зазначив Столтенберг.

Він наголосив, що швидкість передачі військової підтримки врятує життя українцям, а якщо Путін виграє війну в Україні – це стане сигналом для авторитарних держав у світі про можливість використання сили для досягнення своїх цілей.

«Для мене це лише наголошує на важливості вчасності у постачанні Україні зброї, обладнання, запчастин. Чим швидше ми це зробимо, тим більше життів ми врятуємо й прокладемо шлях до мирного вирішення конфлікту», – вважає генсек НАТО.

Раніше Столтенберг заявляв, що російсько-українська війна перебуває у «вирішальній фазі», однак це не означає, що ця фаза завершальна. За його словами, країни НАТО визнають поточну ситуацію і повинні «надати Україні зброю, необхідну для перемоги».