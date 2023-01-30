Генсек НАТО Єнс Столтенберг (на фото зліва) зустрівся з прем’єр-міністром Південної Кореї

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до Південної Кореї сказав, що Північна Корея постачає зброю російській приватній військовій компанії Вагнера. Заяву Столтенберга опублікувала прес-служба НАТО.

«Північна Корея доставила ракети і снаряди російській групі Вагнера. Таким чином продовжуючи розпалювати агресивну війну Росії проти України», – сказав він.

Столтенберг додав, що країни НАТО бачать ознаки підготовки Росії до довгої війни. За його словами, російський диктатор Владімір Путін не змінив своєї загальної мети – контролювати Україну.

«Ми не бачимо жодних ознак того, що президент Путін і влада в Москві готуються до миру. Ми бачимо протилежне. Ми бачимо, що вони готуються до нової війни, що вони мобілізують більше солдатів, понад 200 тис., а потенційно навіть більше. Що вони активно закуповують нову зброю, більше боєприпасів, нарощують власне виробництво, а також отримують більше зброї від інших авторитарних держав, таких як Іран і Північна Корея. І найголовніше, ми не бачимо жодних ознак того, що президент Путін змінив свою загальну мету цього вторгнення, яка полягає в тому, щоб контролювати сусіда, контролювати Україну», – констатував генеральний секретар НАТО.

Столтенберг також наголосив на тому, що «Путін не повинен виграти цю війну».

«Для всіх, хто вірить в демократію, в міжнародний порядок, заснований на правилах, для нас надзвичайно важливо, щоб президент Путін не виграв цю війну. Частково тому, що це буде трагедією для українців, але це також буде небезпечно для всіх нас. Це зробить світ небезпечнішим. Тому що тоді послання авторитарним лідерам, також у цій частині світу, також у Пекіні, буде таким, що використання сили – це спосіб отримати те, що ви хочете», – зауважив генсек НАТО.

Він також наголосив на тому, що Україні потрібно надавати військову допомогу для якнайшвидшого досягнення миру.