Генсек НАТО привітав рішення західних союзників передати Україні більше зброї та боєприпасів

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що нова військова допомога, яку оголосили західні союзники впродовж останнього тижня, дозволить Україні наступати і звільняти окуповану Росією територію. Про це він сказав в межах засідання контактної групи у форматі «Рамштайн» 20 січня, передає Spiegel.

За його словами, Україна отримає сотні нових одиниць бронетехніки, бойових машин піхоти, а також танки. Ця підтримка дозволить українцям не тільки захиститися від нових наступів Росії, але й розпочати власні наступальні дії, щоб відвоювати територію.

Генсек НАТО також зазначив, що Німеччина є одним із союзників, які найбільше підтримують Україну.

«Артилерія, боєприпаси, системи протиповітряної оборони, а тепер і бронетранспортери типу Marder: Німеччина справді є лідером у підтримці України в багатьох-багатьох сферах», – сказав він.

Нагадаємо, впродовж останнього тижня низка країн оголосили масштабні пакети військової допомоги України. Зокрема США виділять допомогу на 2,5 млрд доларів, що включає більше бронетехніки і боєприпасів.

Фінляндія анонсувала пакет допомоги на 400 млн євро, а Естонія передасть Україні зброї та боєприпасів на 113 млн євро.