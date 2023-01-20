Нова військова допомога дозволить Україні наступати, – генсек НАТО
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що нова військова допомога, яку оголосили західні союзники впродовж останнього тижня, дозволить Україні наступати і звільняти окуповану Росією територію. Про це він сказав в межах засідання контактної групи у форматі «Рамштайн» 20 січня, передає Spiegel.
За його словами, Україна отримає сотні нових одиниць бронетехніки, бойових машин піхоти, а також танки. Ця підтримка дозволить українцям не тільки захиститися від нових наступів Росії, але й розпочати власні наступальні дії, щоб відвоювати територію.
Генсек НАТО також зазначив, що Німеччина є одним із союзників, які найбільше підтримують Україну.
«Артилерія, боєприпаси, системи протиповітряної оборони, а тепер і бронетранспортери типу Marder: Німеччина справді є лідером у підтримці України в багатьох-багатьох сферах», – сказав він.
Нагадаємо, впродовж останнього тижня низка країн оголосили масштабні пакети військової допомоги України. Зокрема США виділять допомогу на 2,5 млрд доларів, що включає більше бронетехніки і боєприпасів.
Фінляндія анонсувала пакет допомоги на 400 млн євро, а Естонія передасть Україні зброї та боєприпасів на 113 млн євро.