Міністр оборони США Ллойд Остін, 19 січня 2023

Настає «вирішальний момент для України» та «вирішальне десятиліття для усього світу», тому союзники повинні дати Силам оборони якнайшвидше і якнайбільше тих озброєнь, яких потребують зараз ЗСУ. Про це міністр оборони США Ллойд Остін заявив у вступному слові під час відкриття нової зустрічі коаліції союзників України у форматі «Рамштайн».

«Леді та джентльмени, це переломний момент. Росія перегруповується, мобілізується і намагається переозброїтися. Зараз не час пригальмовувати. Зараз час копнути глибше. На нас дивиться український народ. На нас дивиться Кремль. І історія дивиться на нас», – звернувся він до присутніх, пише LIGA.net.

Остін пообіцяв, що «ми не здамося і не похитнемося в нашій рішучості» допомогти Україні захистити себе від імперіалістичної агресії росіян.

Як висловився голова Пентагону, після масштабних воєнних злочинів Росії навіть Іран та Північна Корея не визнають, що постачають їй зброю та боєприпаси.

Очільник Пентагону закликав партнерів «зберегти наш імпульс та нашу рішучість».

«Я знаю, що ця зустріч лише зміцнить нашу єдність і наше прагнення», – додав він.

У промові Остін згадав про обіцянку Німеччини поставити ЗСУ бойові машини піхоти Marder, проте нічого не сказав про танки Leopard, – головне питання, яке супроводжує нинішню зустріч союзників.

Нагадаємо, у п’ятницю, 20 січня, на американській авіабазі «Рамштайн» у німецькій землі Рейнланд-Пфальц розпочалось восьме засідання Контактної групи з питань оборони України. Участь у засіданні беруть міністри оборони близько 50 країн, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі і міністр оборони України Олексій Резніков.