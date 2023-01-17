Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що російсько-українська війна перебуває у «вирішальній фазі», однак це не означає, що ця фаза завершальна. Про це він заявив німецькому виданню Handelsblatt.

За його словами, країни НАТО визнають поточну ситуацію і повинні «надати Україні зброю, необхідну для перемоги».

«Ми перебуваємо у вирішальній фазі війни, тому важливо, щоб ми надали Україні зброю, необхідну для перемоги», – сказав він.

Генсек НАТО зазначив, що 20 січня на американській базі Рамштайн в Німеччині мають бути ухвалені рішення щодо постачання Україні важкої зброї. При цьому він додав, що не бачить ознак застосування Росією ядерної зброї.

У Інституті вивчення війни ISW вважають, що така заява Єнса Столтенберґа свідчить про те, що у 2023 році Росія має намір вжити рішучих стратегічних дій.

«Водночас заява Столтенберга не означає, що війна перебуває у завершальній фазі або що російські війська планують задіяти всі наявні ресурси в майбутніх діях», – зазначили аналітики.