Експерти Інституту вивчення війни відзначають, що Росія планує перехопити ініціативу і покласти край контрнаступальним успіхам України, а президент Росії Владімір Путін змінює підходи ведення війни. Про це йдеться у повідомленні ISW.

У звіті військові аналітики зазначають, що Кремль, ймовірно, готується провести вирішальну стратегічну операцію протягом наступних 6 місяців, спрямовану на те, щоб перехопити ініціативу і покласти край оперативним успіхам України.

В ISW перерахували невдачі Росії у війні проти України. Зокрема, за останні 11 місяців Росія не змогла досягти більшості своїх основних оперативних цілей в Україні. Російські війська не змогли захопити Київ, а також Донецьку і Луганську області, утримати здобутки в Харківській області або Херсон.

Експерти зазначають, що російська повітряна та ракетна кампанія, спрямована проти української критичної інфраструктури під керівництвом генерала Сєргєя Суровікіна наприкінці 2022 року, також не призвела до значних оперативних наслідків і не деморалізувала українське суспільство, як це, ймовірно, планував Кремль.

Зважаючи на те, що Путін не відмовився від своїх загарбницьких цілей, він змінює фундаментальні підходи у веденні війни – переконані в ISW. Зокрема, інститут помітив розвиток таких напрямків у веденні війни РФ:

Кремль посилює як короткострокові, так і довгострокові зусилля з нарощування збройних сил;

російські військові консервують мобілізований персонал для подальшого використання – це відхід від початкового підходу Кремля, який полягав у тому, щоб восени 2022 року кинути на фронт непідготовлений особовий склад;

Росія намагається відновити свою оборонно-промислову базу;

Путін рецентралізує контроль над військовими діями в Україні під керівництвом міністерства оборони і призначив командувачем воєнних дій начальника генерального штабу Валєрія Герасімова;

Кремль посилює підготовку російського інформаційного простору для підтримки війни.

В ISW відзначають, що зусилля Кремля з підготовки до ймовірної вирішальної стратегічної дії у 2023 році не є взаємовиключними із зусиллями Москви щодо створення умов для затяжної війни. У будь-якому випадку РФ має два плани для подальшого ведення війни.