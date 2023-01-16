Аналітики спрогнозували стратегію дій Росії у війні у 2023 році
ISW припустили, що стратегічні дії Росії можуть проявлятися у двох варіантах
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Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) спрогнозували стратегію дій російських військ у війні проти України у 2023 році. Про це йдеться в опублікованому 15 січня звіті ISW.
Експерти припустили, що «рішучі стратегічні дії Росії» у 2023 році можуть проявлятися в декількох варіантах. За першим сценарієм, російські війська можуть спробувати піти великий наступ у районі Луганської області.
Повне захоплення Донецької та Луганської областей залишається офіційною військовою метою і ціллю Росії, враховуючи, що Донецька та Луганська області є логістично найлегшими територіями для захоплення. Водночас ISW продовжує вважати, що російські війська навряд чи зможуть піти у великий наступ на півдні України в Херсонській або Запорізькій областях.
За іншим сценарієм, з метою розгрому українського контрнаступу росіяни застосують оборонну операцію. Наприкінці 2022 року Росія передислокувала значні військові підрозділи з Херсонського напрямку до Луганської області, де створила польові укріплення, а також у Бєлгородській та Курській областях Росії.
Оскільки українські військові планують контрнаступ у 2023 році, Росія прагне уникнути ще однієї значної поразки, подібної до розгрому в Харківській області або відходу з Херсона.
В ISW припускають, що росіяни можуть прагнути успішно розгромити український контрнаступ і позбавити Україну ініціативи, знищивши значну частину механізованих українських сил.
«Такі дії окупантів, у разі їхнього успіху, можуть потім дозволити російським військам розвинути контрнаступ, щоб використати дезорганізовані і виснажені українські сили», – ідеться у звіті.
Водночас аналітики зазначають, що обидва сценарії не є взаємовиключними і Росія може застосувати і перший, і другий.