Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) спрогнозували стратегію дій російських військ у війні проти України у 2023 році. Про це йдеться в опублікованому 15 січня звіті ISW.

Експерти припустили, що «рішучі стратегічні дії Росії» у 2023 році можуть проявлятися в декількох варіантах. За першим сценарієм, російські війська можуть спробувати піти великий наступ у районі Луганської області.

Повне захоплення Донецької та Луганської областей залишається офіційною військовою метою і ціллю Росії, враховуючи, що Донецька та Луганська області є логістично найлегшими територіями для захоплення. Водночас ISW продовжує вважати, що російські війська навряд чи зможуть піти у великий наступ на півдні України в Херсонській або Запорізькій областях.

За іншим сценарієм, з метою розгрому українського контрнаступу росіяни застосують оборонну операцію. Наприкінці 2022 року Росія передислокувала значні військові підрозділи з Херсонського напрямку до Луганської області, де створила польові укріплення, а також у Бєлгородській та Курській областях Росії.

Оскільки українські військові планують контрнаступ у 2023 році, Росія прагне уникнути ще однієї значної поразки, подібної до розгрому в Харківській області або відходу з Херсона.

В ISW припускають, що росіяни можуть прагнути успішно розгромити український контрнаступ і позбавити Україну ініціативи, знищивши значну частину механізованих українських сил.

«Такі дії окупантів, у разі їхнього успіху, можуть потім дозволити російським військам розвинути контрнаступ, щоб використати дезорганізовані і виснажені українські сили», – ідеться у звіті.

Водночас аналітики зазначають, що обидва сценарії не є взаємовиключними і Росія може застосувати і перший, і другий.