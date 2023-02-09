Російські війська можуть розвивати наступальні операції попри погіршення погодних умов у наступні тижні. Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії.

Зазначається, що погода продовжує відігравати важливу роль у ході війни Росії в Україні. У той час як земля замерзла, в останні тижні умови переміщення по пересіченій місцевості на сході України, швидше за все, практично не змінилися.

8 лютого температура поверхні була близько 0 градусів Цельсія. За прогнозами, наступного тижня підвищення температури ґрунту і танення снігу, ймовірно, погіршать умови для пересування по всій території Донбасу.

За оцінкою британського відомства, умови пересування по пересіченій місцевості, ймовірно, будуть найгіршими, з великою кількістю багнюки, в середині і наприкінці березня.

Командири з обох сторін, найімовірніше, намагатимуться уникати планування великих наступальних операцій у цей час. Проте політичні чи оперативні можливості можуть переважати над цими побоюваннями, як це продемонструвала Росія, розпочавши своє вторгнення наприкінці лютого 2022 року.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) помітили, що російські окупанти розпочали масштабний наступ у Луганській області, але українські війська не дають їм досягти значних успіхів.