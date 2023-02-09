Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) помітили, що російські окупанти розпочали масштабний наступ у Луганській області, але українські війська не дають їм досягти значних успіхів. Про це йдеться у звіті ISW.

За даними інституту, російські війська розпочали велику наступальну операцію в Луганській області. Темпи російських операцій вздовж лінії Сватове-Кремінна на заході Луганської області помітно зросли за останній тиждень, і російські джерела повідомляють, що російські війська атакують українські оборонні лінії і роблять незначні просування вздовж межі Харківської та Луганської областей, особливо на північний захід від Сватового біля Куп'янська і на захід від Кремінної.

Аналітики відзначають, що геолокаційні кадри бойових дій підтвердили російські успіхи в районі Дворічного на північний захід від Сватового. На думку експертів, залучення значних частин щонайменше трьох великих російських дивізій до наступальних операцій у цьому секторі вказує на те, що російський наступ розпочався, навіть якщо українські сили поки що не дають російським військам досягти значних успіхів.

Наступ окупантів, припускають в інституті, ще не набрав повного темпу; російське командування ще не ввело в дію частини 2-ї мотострілецької дивізії (1-а гвардійська танкова армія, Західний військовий округ), яка була розгорнута в Луганській області в січні після розгортання в Білорусі.

Хоча російські сили в Луганській області зараз володіють ініціативою (в тому сенсі, що російські сили встановлюють умови бою, закінчуючи період української ініціативи з серпня 2022 року), боєздатність цих сил може призвести до їхньої кінцевої кульмінації на лінії Сватове-Кремінна без досягнення цілей захоплення всієї Луганської та Донецької областей. Ця кульмінація, ймовірно, створить вікно можливостей для українських сил, яке вони зможуть використати для власного контрнаступу.