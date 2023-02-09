Європейський закликав Росію припинити абсурдні заяви, нібито саме вона є «жертвою». Про це йдеться в заяві Європейського Союзу, пише «Укрінформ».

«Вже майже рік Росія веде цілеспрямовану, нічим не спровоковану, невиправдану агресивну війну проти України. Той факт, що ця російська агресія є незаконною згідно з міжнародним правом, не викликає жодних сумнівів. Ми, як і переважна більшість колег за цим столом, засуджували і найрішучішим чином засуджуватимемо це обурливе порушення Росією міжнародного права, Статуту ООН та принципів і зобов'язань ОБСЄ», – йдеться в заяві.

В ЄС зазначили, що Російська делегація тут і на інших міжнародних форумах повинна припинити свої абсурдні заяви про те, ніби вона є «жертвою».

Росія є агресором, її війська розгорнуті на території іншої суверенної держави, а не навпаки. Кремль недооцінив завзятість і рішучість України та українського народу в захисті своєї Батьківщини, своєї свободи і свого європейського майбутнього.

«У міцній єдності, також недооціненій кремлем, ми разом з нашими міжнародними партнерами, вирішили підтримати Україну, надавши їй, відповідно до статті 51 Статуту ООН, засоби для самозахисту. Це було і є правильним рішенням», – наголосили в ЄС.

Наразі Росія не демонструє жодної справжньої готовності до переговорів щодо справедливого і сталого миру.

«Ми підтримуємо Формулу миру президента Зеленського і зобов'язуємося активно працювати з Україною над реалізацією плану з 10 пунктів», – заявили європейські чиновники.

Зазначається, що трагічні 350 днів від початку повномасштабної війни є «яскравим свідченням серйозного прорахунку Кремля щодо вторгнення в Україну».

ЄС стверджує, що заяви Путіна, який погрожував міжнародній спільноті безпрецедентними наслідками за підтримку України, нікого не залякали.

Окрім того, Євросоюз указує, що Росія мусить негайно припинити звірства, які вона чинить в Україні.