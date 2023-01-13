Один з малюнків художник створив біля прихистку для переселенців у Львові

Французький вуличний художник Крістіан Гемі, відомий як С215, опублікував відео своїх робіт в Україні. Торік він відвідав і створив багато графіті в Бучі, Гостомелі та Києві, а також у Львові.

Як розповіли у Міністерстві культури та інформаційної політики України, Крістіан Гемі, якого називають «французькою відповіддю Бенксі», у Києві намалював графіті «Свобода, яка веде народ» у синьо-жовтих кольорах на терасі посольства Франції, роботу, присвячену Тарасу Шевченку, а також декілька робіт на фоні зруйнованих будівель та знищеної техніки. Сам художник оприлюднив відео зі всіма роботами в Україні.