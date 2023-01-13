Один з малюнків художник створив біля прихистку для переселенців у Львові
Французький вуличний художник Крістіан Гемі, відомий як С215, опублікував відео своїх робіт в Україні. Торік він відвідав і створив багато графіті в Бучі, Гостомелі та Києві, а також у Львові.
Як розповіли у Міністерстві культури та інформаційної політики України, Крістіан Гемі, якого називають «французькою відповіддю Бенксі», у Києві намалював графіті «Свобода, яка веде народ» у синьо-жовтих кольорах на терасі посольства Франції, роботу, присвячену Тарасу Шевченку, а також декілька робіт на фоні зруйнованих будівель та знищеної техніки. Сам художник оприлюднив відео зі всіма роботами в Україні.
У Львівській міській раді ZAXID.NET уточнили, що художник залишив в місті щонайменше п’ять своїх робіт: два на вул. Друкарській, на початку вул. Городоцької, біля прихистку для переселенців, на трансформаторних скриньках у Стрийському парку та зображення Івана Франка на вул. Гнатюка. На Городоцькій художник намалював таку ж дівчинку, яку можна побачити в 13-му окрузі Парижа. У столиці Франції художник створив графіті у березні на підтримку українських біженців, після цього він вирушив в Україну, де залишив свої роботи у різних містах.
Роботи C215 у Львові
На одному із зображень, створених у Львові, намальований прикордонник зі своєю дружиною. Сюжетом цього малюнка стала світлина фотографа Associated Press Андрія Андрієнка, на якій він зафіксував прощання прикордонника Віталія зі своєю коханою Альбіною на залізничному вокзалі Краматорська. Це було на третій день повномасштабної війни. Віталій посадив Альбіну на евакуаційний поїзд, а сам пішов захищати країну.
«Вдала світлина розійшлася у ЗМІ та соцмережах, згодом її сюжет взяли за основу автори муралу, який з’явився на стіні Литовської військової академії у Вільнюсі. Його намалював місцевий художник Лінас Казюленіс. А з легкої руки Міністра оборони Литовської Республіки Арвідаса Анушаускаса, який опублікував зображення муралу на своїй сторінці у Твіттері, це зображення на підтримку України знову набуло величезного поширення», – розповіли у Державній прикордонній службі України.
Фото прощання прикордонника зі своєю нареченою стало темою графіті у Литві та Львові
У ДПСУ додали, що прикордонник Віталій продовжує службу у Краматорському загоні. Його наречена Альбіна через Львів поїхала у Польщу, але потім повернулася в Україну. Через інтернет пара одружилася у квітні. А їхня love-story зафіксована також на стіні будинку на вул. Федорова у Львові.
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