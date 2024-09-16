Через розмови про школу батьки можуть зрозуміти настрій своєї дитини, її тривоги і емоції

Дві канадські вчительки з однаковим іменем і прізвищем Елізабет Еванс ведуть блог про освіту і дітей. У ньому вони наводять приклади запитань дитині, на які їй буде цікаво відповідати та які дадуть батькам багато нової інформації і змусять задуматися. Зокрема, так можна дізнатися, як дитина почувається в школі, чи їй комфортно, чи є якісь проблеми в навчанні або комунікації з однолітками. Основні фрази переклав сайт «Освіторія».

Вчительки попереджають, що з відповідями не буде просто. Вони можуть бути несподіваними або ж їх замінить мовчання. Але спробувати розговорити свою дитину варто з небанальних фраз.

Ненудні запитання замість «Як минув твій день?»:

Яка подія сьогодні була найцікавішою?

Що нового ти дізнався за день?

Що змусило тебе усміхнутися сьогодні?

Хто зробив що-небудь смішне, веселе, дурне?

Що здивувало тебе сьогодні?

Чи допоміг ти кому-небудь?

Хто-небудь зробив щось хороше для тебе?

Ти сьогодні пишався собою? Через що?

Тобі було сумно?

Що сьогодні було складним або незрозумілим для тебе?

У що ти грався сьогодні зі своїми друзями?

З ким ти сидів сьогодні за обідом?

З ким із однокласників ти хочеш дружити, але поки не дружиш?

Хто з твоїх однокласників — твоя повна протилежність?

Хто з виховательок або вчительок тобі подобається найбільше? А хто не дуже?

Якби ти на один день став учителем, чого б ти навчив своїх однокласників?

Що-небудь тебе роздратувало?

Хто-небудь у цей день вчинив із тобою несправедливо?

Чи було щось, що тебе збентежило?

Із чим ти був не згоден сьогодні?

Якби сьогоднішній день можна було прожити ще раз, що б ти зробив по-іншому?

Що тобі не вдалося цього тижня? А що вдалося?

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Як запитати підлітка про його шкільний день

Окремо блогерки склали перелік питань для підлітків, з якими іноді ще складніше завести розмову дорослим. Вони не будуть так щиро розповідати про почуття, як молодші діти, до багатьох тем можуть поставитися зі скепсисом. Але, на думку блогерок, краще починати розмову із цих питань, ніж з набридлого «Які оцінки ти отримав?». Отож приклади: