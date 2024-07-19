Вирощування фрезії в саду передбачає певний режим поливу рослини

Квітка фрезія – багаторічна трав’яниста рослина, яка не потребує надмірного догляду. Але, щоб утримувати квітку у здоровому стані, варто знати певні нюанси вирощування.

Підживлення

У період росту фрезії необхідне підживлення, пише «Флористікс». Перше підживлення (ще по посівах) здійснюється аміачною селітрою (20 г селітри на 10 л води), потім два рази на місяць калійною сіллю і суперфосфатом (відповідно 20 і 40 г на 10 л води). Крім того, фрезія в саду потребує розпушування ґрунту і прополювання, особливо в першій половині вегетаційного періоду.

Полив

Вирощування фрезії в саду передбачає певний режим поливу рослини. Під час росту і цвітіння поливати фрезію потрібно рясно і регулярно, ґрунт має бути постійно вологим. Цвітуть фрезії від трьох до шести тижнів, потім полив поступово зменшують до повного припинення. Бажано окрім цього підвищувати вологість повітря обприскуванням стебел і листя фрезії. І те, й інше краще за все робити у вечірній час, але так, щоб волога встигла вбратися. У відкритому ґрунті фрезію утримують до заморозків.

Хвороби та шкідники

Хвороби та шкідники у фрезії ті ж самі, що і у гладіолусів: трипси, попелиці, павутинний кліщ, а також парша, фузаріоз і всілякі гнилі. Уражені рослини необхідно видалити і знищити, а щоб уникнути всіх цих неприємностей, слід усього лише дезінфікувати цибулини перед зберіганням легким розчином марганцівки і повторити цю процедуру перед висадкою. У процесі росту і цвітіння дотримуйтеся режиму і ступеню поливу: не перезволожуйте ґрунт, але й не давайте йому пересихати.