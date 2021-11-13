Катівня «Ізоляція» в окупованому Донецьку підконтрольна російським спецслужбам. Про це заявив керівник відділу розслідувань Bellingcat Христо Грозєв в ефірі «Свобода слова Савіка Шустера» 12 листопада.

Він розповів, що розслідування розпочали після його знайомства зі Станіславом Асєєвим, який був у полоні бойовиків в «Ізоляції». Спершу встановили трьох причетних до катувань росіян.

«Я прочитав книгу Станіслава і зрозумів, що цю справу треба довести до міжнародного кримінального суду. І треба шукати не лише тих, хто займався тортурами, а тих, хто їм давав накази, хто їх руками виривав зізнання. Для мене було зрозуміло, хто стоїть над ними, хто їх курує. Упродовж року ми змогли дійти досить високо, і зрозуміти, що це підконтрольна структура російської ФСБ», – розповів Грозєв.

За його словами, усі куратори ФСБ, які там були, намагалися захистити свою особистість вигаданими особами та прізвиськами. Але все ж журналісти за рік змогли знайти справжніх кураторів.

У Bellingcat кажуть, що це розслідування оприлюднять «дуже скоро». Над ним працюють разом з російським виданням The Insider та з «Радіо Свобода». Обіцяють назвати і кураторів з ФСБ Росії.

Також Христо Грозєв розповів, що Bellingcat спробує дізнатися, чому Денис Куліковський (колишній керівник катівні «Ізоляції» на окупованій Донеччині) перебував 2 роки на підконтрольній уряду частині України і його не затримували правоохоронці.