Про заручини Володимира Бражка з Дарʼєю Квітковою стало відомо 6 вересня

23-річний футболіст «Динамо» Володимир Бражко заручився з 27-річною блогеркою Дарʼєю Квітковою. Фото з освідчення блогерка опублікувала в суботу, 6 вересня, на сторінці в інстаграмі.

«Тисячу разів “так”», – підписала фото блогерка.

Про Роман між Володимиром Бражком та Дарʼєю Квітковою стало відомо у травні 2025 року, коли пара почала публікувати в соцмережах спільні фото.

Володимир Бражко народився в Запоріжжі. Футболом почав займатися з чотирьох років у місцевій ДЮСШ «Металург». У 13 років перейшов до академії київського «Динамо».

З 2019 року виступав за юнацьку (U-19) та молодіжну (U-21) команди. У сезоні 2021/22 зіграв 7 матчів та забив 3 голи в Юнацькій лізі УЄФА. За першу команду «Динамо» дебютував 14 квітня 2022 року.

Виступав за юнацькі збірні України різних вікових категорій. З 2020 року грав за молодіжку збірну Україну, в складі якої став бронзовим призером молодіжного чемпіонату Європи-2023.

Крім цього, Володимир Бражко грає і за основну збірну України, щоправда не в загальному складі. Зокрема, він брав участь у Євро-2024.

Додамо, що Дарʼя Квіткова стала відомою завдяки проекту «Холостяк-10». Вона перемогла у фіналі шоу, де головним героєм був телеведучий Микита Добринін. Після шоу пара одружилася, а в 2021 році в них народився син Лев. У 2023 році Квіткова і Добринін розлучилися.