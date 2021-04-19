Проект автостанції претендує на нагороду Ukrainian Urban Awards

Архітектурна майстерня «Раден» розробила футуристичний проект автостанції для аеропорту «Бориспіль». Її будівництво можуть розпочати вже у 2021 році.

Як пише Avianews.com, автостанцію збудують поруч із залізничною платформою «Київ – Бориспіль Експрес», що біля терміналу D, і вона буде повторювати стилістику цього терміналу.

Візуалізація майстерні «Раден»

«Архітектор зобов’язаний враховувати навколишнє середовище. І працювати або на контрасті, або з врахуванням стилістики, яка вже є, що виглядало все гармонійно», – пояснює головний архітектор майстерні Сергій Казарянц.

За його словами, архітектори розробили проект автостанції ще у 2020 році, відтоді він вже пройшов всі стадії погодження та державну експертизу. Автостанцію внесли в план будівництва аеропорту на 2021 рік, також проект подали на конкурс Ukrainian Urban Awards.