Галета з печерицями та цибулею – це страва, яка поєднує елементи французької та української кухонь. В її основі – пісочне тісто, начинка з карамелізованої цибулі та смажених печериць, доповнена ароматом чебрецю й пармезану. Рецепт професійної кухарки Анастасії Ворже.

Інгредієнти:

для тіста:

борошно пшеничне – 180 г;

180 г; цукор – 15 г;

15 г; сіль – 1 ч. л.;

1 ч. л.; масло вершкове – 120 г;

120 г; холодна вода – 50 мл;

для начинки:

цибуля жовта ріпчаста – 2 шт.;

2 шт.; печериці – 400 г;

400 г; бейбі-шпинат – 50 г;

50 г; сир твердий – 100 г;

100 г; пармезан – 10 г;

10 г; яйця курячі – 1 шт.;

1 шт.; чебрець, гілочка – 2 шт.;

2 шт.; сіль за смаком;

за смаком; перець чорний мелений за смаком;

за смаком; оливкова олія – 20 мл;

20 мл; масло вершкове – 10 г.

Спосіб приготування:

Почніть із тіста, йому знадобиться час охолонути. Візьміть миску й змішайте в ній борошно, цукор і сіль. Наріжте холодне масло кубиками та добре перетріть із борошном пальцями – отримаєте м’які крихти. Додайте холодну воду й швидко вимішайте тісто ложкою. Якщо потрібно, злегка помніть руками. Зберіть тісто в кулю, обгорніть харчовою плівкою та покладіть у холодильник щонайменше на 2 години.

Тонко нашаткуйте цибулю. Розігрійте у великій пательні трохи олії та шматочок вершкового масла. Додайте цибулю, всипте по дрібці солі, цукру й перцю. Перемішайте, накрийте кришкою та тушкуйте на середньому вогні 5-10 хвилин, поки цибуля не стане м’якою і золотистою.

Тим часом подрібніть печериці. Не забувайте час від часу помішувати цибулю. Перекладіть готову цибулю в миску. У ту ж пательню висипте гриби, за потреби долийте трохи олії. Посоліть, поперчіть і підсмажте до рум’яності на сильному вогні. Смажте у два етапи, так вони краще підрум’яняться. Готові печериці також перекладіть у миску. Потім злегка протушкуйте шпинат.

Додайте до грибів цибулю, шпинат, тертий сир і яйце. Добре перемішайте та поставте начинку охолодитися в холодильник.

Розігрійте духовку до 200 °C. Присипте пергамент борошном і розкатайте на ньому тісто в коло діаметром близько 30 см. Якщо тісто почне липнути (через розм’якшене масло) – трохи охолодіть його.

Викладіть начинку в центр. Загорніть краї тіста до середини, формуючи галету, й обережно перенесіть її разом із пергаментом на деко. Випікайте 40-50 хвилин, поки краї не стануть рум’яними й хрумкими.