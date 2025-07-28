Галета з грибами та цибулею. Рецепт дня0
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Галета з печерицями та цибулею – це страва, яка поєднує елементи французької та української кухонь. В її основі – пісочне тісто, начинка з карамелізованої цибулі та смажених печериць, доповнена ароматом чебрецю й пармезану. Рецепт професійної кухарки Анастасії Ворже.
Інгредієнти:
для тіста:
- 180 г;
- 15 г;
- 1 ч. л.;
- 120 г;
- 50 мл;
для начинки:
- 2 шт.;
- 400 г;
- 50 г;
- 100 г;
- 10 г;
- 1 шт.;
- 2 шт.;
- за смаком;
- за смаком;
- 20 мл;
- 10 г.
Спосіб приготування:
Почніть із тіста, йому знадобиться час охолонути. Візьміть миску й змішайте в ній борошно, цукор і сіль. Наріжте холодне масло кубиками та добре перетріть із борошном пальцями – отримаєте м’які крихти. Додайте холодну воду й швидко вимішайте тісто ложкою. Якщо потрібно, злегка помніть руками. Зберіть тісто в кулю, обгорніть харчовою плівкою та покладіть у холодильник щонайменше на 2 години.
Тонко нашаткуйте цибулю. Розігрійте у великій пательні трохи олії та шматочок вершкового масла. Додайте цибулю, всипте по дрібці солі, цукру й перцю. Перемішайте, накрийте кришкою та тушкуйте на середньому вогні 5-10 хвилин, поки цибуля не стане м’якою і золотистою.
Тим часом подрібніть печериці. Не забувайте час від часу помішувати цибулю. Перекладіть готову цибулю в миску. У ту ж пательню висипте гриби, за потреби долийте трохи олії. Посоліть, поперчіть і підсмажте до рум’яності на сильному вогні. Смажте у два етапи, так вони краще підрум’яняться. Готові печериці також перекладіть у миску. Потім злегка протушкуйте шпинат.
Додайте до грибів цибулю, шпинат, тертий сир і яйце. Добре перемішайте та поставте начинку охолодитися в холодильник.
Розігрійте духовку до 200 °C. Присипте пергамент борошном і розкатайте на ньому тісто в коло діаметром близько 30 см. Якщо тісто почне липнути (через розм’якшене масло) – трохи охолодіть його.
Викладіть начинку в центр. Загорніть краї тіста до середини, формуючи галету, й обережно перенесіть її разом із пергаментом на деко. Випікайте 40-50 хвилин, поки краї не стануть рум’яними й хрумкими.