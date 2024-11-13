Це смачне пригощення на свято вашого собаки містить багато клітковини, корисної для травлення

Якщо у вашого хвостика скоро свято або ви просто хочете потішити його, спробуйте приготувати ці прості мафіни з гарбуза і моркви. Вони не лише смакують, а й корисні для травлення завдяки високому вмісту кілтковини, пише журнал про домашніх тварин DailyPaws.

На весь процес приготування ви витратите близько години. Залучіть до нього вашого песика, щоб було веселіше. Зі вказаної кількості інгредієнтів вийде приблизно 24 кекси. Їх можна зберігати в герметичному контейнері в холодильнику до тижня.

Будьте уважні під час вибору продуктів – вони не мають містити ксиліт, що токсичний для тварин. Передусім уважно перевірте склад йогурту, що використовується в рецепті. Якщо вирішите додавати спеції, то кладіть мінімальну кількість, інакше можете зашкодити своєму улюбленцю.

Інгредієнти:

⅔ склянки цільнозернового білого борошна;

1 чайна ложка розпушувача;

½ чайної ложки спеції для гарбузового пирога (за бажанням);

½ гарбузового пюре без добавок;

¾ склянки простого нежирного йогурту;

1 яйце;

1 столова ложка меду;

5 столових ложок натурального арахісового масла;

½ склянки дрібно нашаткованої моркви.

Спосіб приготування

Розігрійте духовку до 180 градусів. Форми для кексів потрібно змастити жиром і присипати борошном або ж використати паперові вставки у форми. Також можна спекти один великий кекс, а потім порізати його на шматочки.

Змішайте борошно, розпушувач і спеції для гарбузового пирога (за бажанням). В іншій мисці змішайте гарбуз, 1/4 склянки йогурту, яйце, 2 ч. л. меду і 1 ст. арахісового масла. Перемішайте гарбузову суміш із борошняною майже до однорідності. Додайте терту моркву.

Викладіть тісто в підготовлені форми, заповнюючи їх приблизно на 2/3. Випікайте від 16 до 18 хвилин або поки зубочистка не вийде чистою. Охолодіть мафіни на решітці.

У мисці збийте решту йогурту, арахісового масла і меду до однорідності. Викладіть глазур на охолоджені кекси за допомогою ложки або кондитерського мішка.