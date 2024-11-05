У листопаді кіноманів чекає безліч цікавих премʼєр, які обіцяють запамʼятатися надовго. УНІАН зібрав підбірку, у якій ви знайдете як захопливі трилери, так і драматичні історії. У огляді зібрано найочікуваніші серіали цього місяця, які точно варто додати до вашого списку перегляду.

«День Шакала»

Країна: Велика Британія, Італія.

Жанр: драма, трилер.

Премʼєра: 7 листопада.

У ролях: Едді Редмейн, Лашана Лінч, Урсула Корберо, Чарльз Денс та інші.

Серіал знятий на основі однойменного роману англійського письменника Фредеріка Форсайта, але перенесений у сучасні політичні реалії. Сюжет розповідає про британського безжального найманого вбивцю на прізвисько «Шакал» та офіцера розвідки, яка має його спіймати. Перший сезон серіалу налічуватиме 10 епізодів, перші три з яких вийдуть одночасно.

«Банк в облозі»

Країна: Іспанія.

Жанр: кримінал, пограбування, екшн.

Премʼєра: 8 листопада.

У ролях: Міґель Ерран, Марія Педраса, Овік Кеучкерян та інші.

Події цього серіалу, який засновано на реальних подіях, відбуваються в Іспанії 1981 року. Коли озброєні люди нападають на банк і захоплюють сотні заручників, журналістка намагається дізнатися справжні мотиви грабіжників, перш ніж їх заарештують. Мінісеріал налічуватиме пʼять епізодів, усі вони вийдуть одночасно.

«Кросс»

Країна: США.

Жанр: кримінал, трилер.

Премʼєра: 14 листопада.

Головну роль у серіалі виконав Елдіс Годж.

Цей серіал також знято на основі однойменної серії новел американського письменника Джеймса Паттерсона. У сюжеті розповідається про детектива, судового психолога, люблячого батька і сімʼянина, який одержимий бажанням копатися в головах вбивць і жертв, щоб зловити перших та ідентифікувати останніх. Перший сезон шоу налічуватиме вісім епізодів, усі вони вийдуть одночасно.

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«Дюна: Пророцтво»

Країна: США

Жанр: наукова-фантастика.

Премʼєра: 17 листопада.

У ролях: Емілі Вотсон, Олівія Вільямс, Джоді Мей та інші.

Подій серіалу, що офіційно належить до франшизи «Дюна» Дені Вільнева, розгортатимуться за 10 тисяч років до основного циклу. У сюжеті розповідатимуть про двох сестер роду Харконненів, які борються з силами, що загрожують майбутньому людства, і засновують легендарну секту, відому під назвою Бене Ґессерит. Перший сезон серіалу налічуватиме шість епізодів з фіналом 22 грудня.

«Землевласник»

Країна: США.

Жанр: драма.

Премʼєра: 17 листопада.

У ролях: Біллі Боб Торнтон, Елі Лартер, Демі Мур та інші.

Події серіалу розгортаються у світі нафтових вишок у Західному Техасі, де жорстокі мільярдери ведуть безжальну боротьбу за вплив, що змінює клімат, економіку та геополітику. Перший сезон серіалу налічуватиме десять епізодів з фіналом 12 січня 2025 року.

«Таємний інформатор»

Країна: США.

Жанр: комедія.

Премʼєра: 21 листопада.

Головну роль виконуватиме Тед Денсон.

Таємний інформатор (кадр з серіалу)

У центрі сюжету розповідається історія про професора на пенсії, який отримує другий шанс у житті, коли приватна детективка залучає його до розслідування під прикриттям у будинку для літніх людей у Сан-Франциско. Перший сезон серіалу налічуватиме вісім епізодів, усі вони вийдуть одночасно.

«Безумство»

Країна: США.

Жанр: трилер.

Премʼєра: 28 листопада.

Головну роль виконує Колман Домінго.

Безумство (кадр з серіалу)

У центрі сюжету серіалу – медіаексперт, що натрапляє на тіло в лісі Поконо, після чого його звинувачують у вбивстві сумнозвісного білого шовініста. Перший сезон серіалу налічуватиме вісім епізодів, усі вони вийдуть одночасно.