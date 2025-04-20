Львівʼяни не уявляють святкування Великодня без гаївок у Шевченківському гаю. Щороку після святкового богослужіння і великоднього сніданку у родинному колі сотні містян збираються в скансені, де продовжують гуртом радіти світлому святу Господнього Воскресіння. Як відбувалися гаївки у Львові в давнину, розповіла науковиця Інституту народознавства Ольга Харчишин на сайті «Культура».

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Львів розташований в самому центрі, де були поширені традиції гаївок, – етнографічному регіоні Опілля.

«У Львові, місті культурних перехресть, гаївкова традиція поширилася завдяки новим міщанам, котрі прийшли в міське середовище з навколишніх сіл. Цікаво, що на гаївки у Львові вперше звернули увагу не українські діячі, а чеський письменник Карел Зап та польський історик Станіслав Шнюр-Пепловський, які мешкали у Львові у XIX ст», – наголошує Ольга Харчишин.

Карел Зап писав про гаївки біля церкви св. Параскевії на Жовківському передмісті, зазначаючи, що гаївки у 1830-х роках ще не мали обов’язкової прив’язки до Великодня – швидше до погожих весняних днів. У Львові гаївки називали «гагулки». Хлопці ставали один одному на плечі та робили фігуру «вежа», нею обходили довкола церкви, зав’язували один одному очі і били паском чи лозиною, поки не вгадав, хто його вдарив.

Великодня забава «Вежа», 1898 рік (ілюстрація Петра Стахевіча)

«Українці уладжують свої гаївки на окремих місцях. Поляки їх тільки наслідують. Українці юрбами сходяться переважно на давнім цвинтарі довкола церкви св. Параскевії П’ятниці на Жовківському передмістю, туди тягне також багато цікавих міщан. […] Хлопці і дівчата з передмість і близьких сіл стають колесом і співають всяких українських пісень. Та нараз львівські вуличники псують їм забаву. Верещать, переривають колесо і вивертають “козла”», – писав Карел Зап.

На подвір’ї церкви святої Параскеви П’ятниці на Підзамчі водили гаївки, 1920-ті (Фотографії старого Львова)

Станіслав Шнюр-Пепловський у творі «Образи з минулого Галичини та Кракова» зазначав, що гаївки українці водять на Францишканському майдані (тепер – площа-сквер між вулицями Лисенка, Короленка та Просвіти) на другий день Великодних свят.

Колишня Францисканська площа (світлина з Фотографій старого Львова)

«Того дня по обіді збиралися юрби цікавих довкола громади передміських дівчат, що йшли в танець, співали й сміялися. Одна з дівчат, що стояла посередині кола своїх подруг, співала пісню, яку хор дівчат відтак і собі переспівував. Обидвома руками держала скручену хустку, яку старалася закинути несподівано на шию одному з хлопців, що приглядалися забаві. Зловлений мав відкупитися медівниками, горіхами і дешевенькими ласощами, що їх продавали євреї, котрі крутилися серед юрби зі своїми кошами. Це наскрізь людова забава, бо крім передміщан, брали в ній участь тільки служниці, які свіжо прибули зі села в місто, зарібники, вояки нижчих чинів», – писав Станіслав Шнюр-Пепловський.

Січові стрільці водять гаївки з дівчатами, 1918 рік

У ХХ столітті гаївки у Львові попри складні історичні умови все-таки відбувалися. Після Першої світової війни на початку 1920-х років масові великодні забави дещо пригасли, однак діячі «Просвіти», освітяни та духівництво надали їм нового дихання: давні гаївки «Кривий танець», «Мак», «Грушечка», «Горошок», «Огірочки», «Жучок», «Дикі кози» почали вчити у школах і видавали співаниками.

«Молодь бавилася, танцювала, співала, обливалася водою у Світлий понеділок, хоч не були це райдужні забави українського великоднього села, і якось неприродно звеніли пісні, сумно відбивалися від мурів святоюрських будинків слова гагілки про Зельмана, що їхав отвирати церкви з братом, зі Зельмановою, братовою і “вшисткою родиною”», – згадував львів’янин Олександр Надрага у 1920-1930-х роках.

Фото гагілок Івана Труша, за якою він писав картину

Гаївки водили на церковних подвір’ях: у другій половині 1930-х років такі заходи відбувалися майже біля всіх церков Львова. Особливе відродження гаївок спостерігалося у Львові після Другої світової, коли в місто зʼїхалося багато нових жителів зі сіл. Давні і нові мешканці гуртувались на подвір’ї біля собору святого Юра.

Люди зібралися біля собору Юра у 1930-і роки (фото з архіву Інституту народознавства)

«І студенти, і учні ходили на ті гаївки. […] Самі стихійно збирались – хоч боялися, але йшли. Танцювали хороводи: “Подоляночку”, “Засни, царівно, на сто літ”, “Їде, їде Зельман”. Зовсім невинні пісні-гаївки. То було кожного вечора: в суботу-неділю найбільше. Починалося десь п’ята-шоста година – і до пізньої ночі. То був 1945-1946 рік, потім почали вже утискати. Потім взагалі заборонили», – пригадувала львів’янка Богдана Копач.

Радянська влада для боротьби з великодніми забавами на початку 1950-х років примусово організовувала студентські загони з Львівської політехніки. Студентів впродовж місяця змушували приходити на площу св. Юра і перекрикувати гаївки більшовицькими піснями. Якщо не допомагало – починали розгони, декого навіть арештовували і вивозили у невідомому напрямку.

Великодні гаївки у Гаю у 1989 році почали організовувати Товариство лева (фото Андрія Кирчіва, з колекції Наталії Гасюк)

Традиція гаївок відродилась на зламі 1980-1990-х років. З 1988 року Товариство Лева почало організовувати великодні забави у Шевченківському гаю. Тоді львів’яни не тільки плекали народні традиції, але вже готувались до незалежності країни.