АТ «Львівгаз» допомагало й продовжує допомагати людям, які були змушені покинути свої домівки та оселилися на Львівщині

В поточних умовах аварійних відключень електроенергії споживачі все ж можуть підігріти воду та приготувати їжу, навіть ті з них, що заборгували чималу суму, в умовах воєнного стану продовжують споживати ресурс без загрози відключення від мережі.

«Об’єкт критичної інфраструктури, яким є "Львівгаз" попри борги тепловиків та населення продовжує виконувати зобов’язання в повному обсязі, гарантуючи герметичність мережі, забезпечуючи цілий регіон дефіцитним паливом, робочими місцями, сплачуючи податки. Ми вважаємо, що всі сторони процесу мають так само відповідально ставитися до своїх обов'язків, навіть у скрутні часи», – наголошує технічний директор АТ «Львівгаз» Олександр Ганжа.

Існує проблематика розрахунків підприємствами теплокомуненерго перед АТ «Львівгаз» за послуги з розподілу газу. Стабільний характер опалювального сезону не в останню чергу можливий через надання послуг з розподілу природного газу. Ми розуміємо наскільки важливими є питання опалення та гарячої води для населення, однак важливо не дозволяти спекулювати на цій темі, не виконуючи при цьому фінансових зобов’язань перед компанією.

«З урахуванням січня місяця заборгованість складає 268 мільйонів гривень. 95% заборгованостей припадає на теплопостачальні підприємства міста Львова: це "Львівтеплоенерго", яке боргує майже 212 мільйонів і "Залізничнетеплоенерго" – 37 мільйонів гривень. Зараз проблематика стоїть саме по цих підприємствах. Чекаємо від них тепер графіка погашення заборгованостей, для того, щоб ми могли виконувати свої зобов'язання перед нашими контрагентами, з якими у нас є договори й вимоги по оплаті, наприклад за природний газ на виробничо-технологічні витрати. А також, аби ми могли виконувати свої зобов'язання по податках в державний і місцевий бюджети, військовий збір і перед колективом по заробітній платі», – наголошує Олег Вінцюк.

Зважаючи на велику кількість регламентних робіт, сподіваємось на виконання тепловиками фінансових зобов’язань перед АТ «Львівгаз».

Також АТ «Львівгаз» допомагало й продовжує допомагати людям, які були змушені покинути свої домівки та оселилися на Львівщині, школам та навчальним закладам, забезпечуючи їх буржуйками та іншими нагальними потребами.