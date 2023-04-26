Не на кожному газоні можна відпочивати та бігати

Під час облаштування газону дуже важливо ще до посіву вибрати і підготувати ділянку, визначити ступінь її освітлення, а також розрахувати навантаження на трав'яний покрив. Тільки після цього можна вибирати суміш насіння для посіву. Для декоративної галявини і майданчика для спорту або пікніків використовуються різні види трав'яного покриття. Яку траву обрати, допомагає визначити GradinaMax.

Існують спеціальні суміші для газонів у сонячних і тінистих місцях, для вологого і сухого ґрунту, а також трави, стійкі до механічних навантажень і витоптування. Найчастіше суміші для газону складаються з 5-6 видів трав. Так виходить якісний і красивий газон, стійкий до зміни погодних умов.

Оцініть стан ділянки щодо ґрунту та освітленості, подумайте про те, чим ви любите займатися на подвір’ї, як часто до вас приїжджають гості. І головне, що потрібно пам'ятати, – за будь-яким газоном потрібно доглядати, тобто поливати, удобрювати і стригти.

Різновиди газонів

Партерний газон (англійський).

Це елітний вид газону з ідеально рівною поверхнею. При засіві використовується тільки один вид трави – тонконіг лучний (Poa pratensis), що дає однорідний за кольором і щільністю трав'яний покрив. Іноді в суміш додають кострицю (Fescue Festuca).

Партерну галявину потрібно регулярно стригти. Чим частіше використовується газонокосарка, тим щільніший і доглянутіший газон. Партерний газон облаштовується на видному місці і є частиною ландшафтного дизайну. По ньому не ходять – ним милуються.

Звичайний газон (парковий).

Це акуратно підстрижена галявина зі щільною дерниною, стійка до витоптування. На газоні можна відпочивати, грати і їздити на велосипеді. До складу входить кілька видів трав, що мають товсте стебло і розвинену кореневу систему, в основному, це Agrostis (bent or bentgrass). Такий газон можна розміщувати в тіньових місцях, на глинистих ґрунтах і ділянках, близьких до водойм. На ньому органічно виглядають поодинокі клумби, одиночно посаджені рожеві кущі, невеликі ялини, туї та інша хвойна рослинність.

Мавританський газон (квітучий).

Трав'яна галявина з великою кількістю невибагливих багаторічників, польових квітів і лугових трав. У суміш входить насіння дзвіночків, маків, гвоздик, волошок, ромашок та інших. Склад підібраний таким чином, щоб галявина залишалася квітучою протягом усього сезону.

Висівати мавританський газон можна тільки на сонячній ділянці. Стрижка проводиться двічі на рік – у середині червня і наприкінці серпня. Якщо цього не робити, газон стане схожим на дикі зарості. Якщо вам подобається природність і влаштовує природна недбалість ландшафту, розмістіть мавританський газон на задньому плані ділянки.

Луговий газон.

Ідентичний мавританському. Зі злаковими рослинами поруч ростуть маргаритки, люцерна, конюшина, лугові трави. Луговий газон можна не стригти, оскільки його призначення – імітувати квітуче дике поле.

Незлаковий газон (нетрав'яний).

Різновид лугового газону, засіяний тільки однією рослиною – конюшиною. Такий покрив відмінно витримує посуху, добре розростається на будь-яких ґрунтах, не потребує підживлення. Поєднання білої та червоної конюшини дозволяє створювати на ділянці галявини з цікавими геометричними візерунками.

Конюшина входить до більшості газонних сумішей, оскільки добре поєднується з іншими травами. Найчастіше її доповнюють барвінком, чебрецем, вербейником, різними видами мохів і квітами ромашки. Запашний газон з конюшини приверне на ділянку комах-запилювачів – бджіл, метеликів і джмелів, що потрібно враховувати, обираючи як основну рослину конюшину.

Газон з конюшини швидко розростається і має властивість переповзати на сусідні ділянки, тому його не так легко позбутися (якщо ви вирішите організувати на цьому місці інший різновид газону).

Рулонний газон.

Вирощується в розплідниках протягом 2-3 років і розкочується як килим безпосередньо на ділянці. Це дає змогу уникнути трудомісткої роботи з висівання трав і дає можливість перепланувати ділянку – розширити стежки, змінити форму і напрямок доріжок. Рулонний газон витримує високі навантаження і витоптування, відмінно витримує морози і посуху. Дуже важливо придбати свіжі рулони, які перебували в згорнутому стані мінімум часу – від цього безпосередньо залежить їх приживлюваність на ділянці.