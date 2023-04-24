Починати викладати камені потрібно з найбільших, вони стануть основою сухого струмка

Сухий струмок все частіше зустрічається в сучасному ландшафтному дизайні, як красивий декор. Перші сухі струмки з’явилися і стали популярні у японських садах, де важко було використовувати справжні струмки, заповнені водою. Як зробити у себе на подвір’ї сухий струмок, розповідає Kvitka.Info.

Якщо ви вирішили робити сухий струмок власноруч, треба дотримуватися єдиного і основного плавила: ширина струмочка не повинна бути однаковою. Робіть імітацію живого потоку – десь ширше, десь вужче, наче тече вода (хвилькою), а перепади висоти ґрунту можна перетворити на висохлі водоспадики, посадивши яскраво-сині квіти.

Переваги сухого струмка в ландшафті:

сухий струмок значно дешевший декор, ніж справжній;

не потрібно купляти і встановлювати дорогі насоси та фільтри для перекачування і фільтрації води;

не потрібно чистити струмок від водоростей;

не потрібно перепланування рельєфу місцевості;

сухі струмки ідеально підходять для замасковування люків, старих пеньків та інших проблемних зон на території.

Етапи побудови сухого струмка

Перед тим, як починати планувати створення сухого струмка, потрібно визначити місце розташування, форму та розміри струмка. Промалюйте на території контури майбутнього струмка піском.

Після вибору форми, розміру і місця розміщення струмка, можна приступати до земельних робіт. За наведеним контуром викопуємо яму: знімаємо шар землі від 15 до 30 см за потребою. Дно ями бажано зацементувати тонким шаром, застелити плівкою з дірками, щоб попередити ріст трави.

Наступний етап – на дно струмка викладаємо каміння. Вибір каміння дуже великий, тому треба спочатку визначитися, якого кольору буде сухий струмок. Наприклад, граніт дасть коричневий колір, базальт і сланець додадуть нашому ландшафту ніжний сіро-блакитний відтінок, а якщо використовувати вапняк – струмок вийде світлим.

Починати викладати камені потрібно з найбільших, вони стануть основою сухого струмка і створять береги. Якщо сухий струмок достатньо широкий, дуже красиво виглядатимуть великі камені посередині – вийде ефект островів. Русло струмка викладається дрібною галькою.

Рослини для сухого струмка

За допомогою рослин, які ми посадимо в струмку, можна отримати ще більший ефект схожості струмка у природі. Рослини краще використовувати такі, які справді ростуть біля води. Дуже гарно виглядають в сухому струмку декоративні травички, лілійники, іриси, ґрунтопокривні рослини. Красиво будуть виглядати рослини, квітки яких нагадують колір води: синя лобелія, мускарі, незабудка, сині карпатські дзвоники та інші.

Рослини у сухому струмку розставляємо у горщечках. Занурюємо горщечки у каміння і присипаємо камінцями так, щоб горщиків не було видно. Висаджувати рослини також можна і навколо сухого струмка, у ґрунт.